Алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед схваткой с израильтянином на ОИ

Схватка дзюдоистов из Алжира и Израиля в весовой категории до 73 кг должна была пройти в понедельник, 29 июля. Дрис Мессауд не выполнил вес и был дисквалифицирован. Израильский спортсмен автоматически прошел в следующий раунд олимпийского турнира по дзюдо.

В Олимпийском комитете Израиля посчитали действия Мессауда преднамеренными.

«Израильская делегация продолжит соревноваться, руководствуясь олимпийскими ценностями. Мы считаем, что такому поведению нет места в мире спорта», — приводит слова представителя израильской организации Би-би-си.

Ранее дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова принесла стране олимпийское золото. В финале в категории до 52 кг 26-летняя спортсменка одолела представительницу Косово Дистрию Красничи.

В ⅛ финала Келдиерова победила олимпийскую чемпионку Токио и четырехкратную чемпионку мира японку Уту Абэ, которая до этого не проиграла ни одну из 47 схваток за пять лет и считалась безусловным фаворитом на турнире в Париже.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.