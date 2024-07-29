Тренер сборной Канады извинилась за инцидент с дроном на Олимпиаде

Перед стартом олимпийского турнира тренировку сборной новозеландских футболисток прервал беспилотник, запущенный тренерским штабом канадской сборной. Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) обратился в МОК с официальной жалобой, после чего ФИФА сняла со сборной Канады на групповом этапе шесть очков.

«Я абсолютно убита горем из-за игроков и хочу извиниться от всего сердца за то, как эта ситуация отразилась на всех них. У Канады я тоже прошу прощения. Вы стали моим домом и страной, в которую я влюбилась. Надеюсь, вы продолжите поддерживать этих чрезвычайно талантливых и трудолюбивых игроков, чтобы помочь им вопреки всем трудностям показать свой истинный характер», — сказала Пристман.

Пристман и два сотрудника ее тренерского штаба были дисквалифицированы на один год. Правительство Канады заявило, что во время отстранения не будет выплачивать им заработную плату.

На групповом этапе канадскими футболистками руководит Энди Спенс, который был ассистентом Пристман. Под его руководством сборная сумела обыграть Новую Зеландию (2:1) и Францию (2:1). Несмотря на лишение шести очков, канадская команда сохраняет хорошие шансы на выход из группы. Для этого в заключительном матче группового этапа им необходимо обыграть сборную Колумбии.

Пристман возглавила женскую сборную Канады в 2020 году. Под руководством 38-летней британки канадские футболистки смогли впервые в своей истории стать олимпийскими чемпионками. В финале олимпийского турнира в Токио они оказались сильнее сборной Швеции (1:1, 3:2 пен.).