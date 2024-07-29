Датские спортсмены дважды заблудились на Олимпиаде из-за водителя

По информации источника, водитель сбился с пути два раза за неделю, чем вызвал недовольство датских гандболистов. В первый раз из-за ошибки спортсмены опоздали на тренировку. Неприятный инцидент повторился вновь и на обратном пути к олимпийской деревне.

«Мы все можем ошибиться и так далее, но когда вы едете по одному и тому же маршруту в третий раз и что-то идет не так, то я должен честно сказать: терпения остается не так много!» — сказал главный тренер мужской сборной Николай Якобсен.

В первом матче группы В олимпийского турнира по гандболу сборная Дании обыграла хозяев турнира Францию со счетом 37:29. В следующем туре соревнований датчане сыграют с представителями Египта.

Турнир по гандболу среди мужских команд закончится 11 августа. В этот день пройдут матчи за третье место и финал.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.