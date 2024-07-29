Эволюция олимпийского факела (1968−2024): фото

Впервые олимпийский огонь был зажжен в 1928 году, а первую эстафету олимпийского огня провели в 1936 году в Берлине. С тех пор олимпийский факел стал символом единства и мира, а его уникальный дизайн отражает культурные и исторические особенности страны-хозяйки Игр.

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с дизайнами олимпийских факелов, использовавшихся на 15 последних летних Олимпийских играх.

Источник: olympics.com

Мехико-1968. Факел выполнен в серебристом цвете с многогранной верхушкой,

напоминающей венчик для взбивания яиц. Верхний обод факела выполнен в виде стилизованной надписи «Mexico-68». Внутри факелов находилось твердое легко воспламеняющееся горючее, которое привело к нескольким неприятным инцидентам во время эстафеты огня. К счастью, пострадавшие факелоносцы отделались легкими ожогами.

Мюнхен-1972. Газовый факел имеет современный и минималистичный дизайн с серебристыми элементами, олицетворяющий технологические достижения Германии. Официальная эмблема игр нанесена поверх кольца, разделяющего рукоять и стилизованную чашу.

Монреаль-1976. Факел выполнен в красном цвете с черной верхушкой, символизирующей силу и энергию канадского народа. Процедура зажжения олимпийского огня происходила, пожалуй, самым необычным способом за всю историю Игр — посредством лазерного луча, ретранслированного с помощью космического спутника.

Источник: olympics.com

Москва-1980. Факел имеет строгий и лаконичный дизайн с белыми и золотыми элементами, отражающими советскую эпоху и ее эстетику. Вдоль корпуса нанесена надпись «Москва — Олимпиада — 1980», а чуть ниже разместилась официальная эмблема Игр. Дизайн факела в спешке разрабатывался ленинградским отделом Министерства авиационной промышленности после того, как работа японских дизайнеров не удовлетворила советских чиновников.

Лос-Анджелес-1984. Факел изготовлен из стали с латунью, а рукоятка отделана кожей. На верхней части факела изображен мемориальный стадион Лос-Анджелеса. Также золотая верхушка символизирует Голливуд и богатое культурное наследие США.

Сеул-1988. Факел выполнен в традиционном корейском стиле с элементами древней культуры и истории Кореи. В верхней части изображены два дракона, символизирующих гармонию между Востоком и Западом. В качестве материалов для изготовления использовались медь, пластмасса и кожа.

Барселона-1992. Этот факел нарочито отличался от всех предыдущих. Создатель факела Андре Рикард отмечал, что таким дизайном он хотел придать факелу особый «латинский характер». Инновационный по тем временам дизайн с тонким профилем и гладкой поверхностью также олицетворял инновации и прогресс Испании.

Источник: olympics.com

Атланта-1996. Самый длинный факел в истории летних Олимпиад — его высота составляет 76 см. Его дизайн отсылает к античности и напоминает связку тростника, перевязанную бечевкой. Каждый стебель символизировал предыдущие современные Олимпийские игры. Рукоятка факела была изготовлена из дерева ореха пекан.

Сидней-2000. Факел выполнен в бело-синих тонах с изящными линиями, напоминающими об океанских волнах, символизирующих Австралию и ее морскую культуру. Необычная форма отсылает к знаменитому зданию Сиднейского оперного театра.

Афины-2004. Факел изготовлен из дерева и магниевого сплава. Простой и элегантный дизайн, напоминающий оливковую ветвь, символизирует мир и античные Олимпийские игры.

Пекин-2008. Красный факел с изящными узорами в китайском стиле. Его дизайн напоминает свиток, символизируя древнюю культуру и историю Китая. Вместе с тем, по задумке дизайнеров, факел символизирует экологически чистую, высокотехнологичную и народную Олимпиаду.

Источник: olympics.com

Лондон-2012. Позолоченный трехгранный факел из алюминиевого сплав, символизирующих три олимпийских ценности: взаимоуважение, дружбу и стремление к совершенству. Треугольная форма выбрана неслучайно, так как Лондон принимал Олимпийские игры в третий раз.

Рио-2016. Факел выполнен в белом цвете с зелеными и синими волнами, символизирующими природу Бразилии — ее леса, реки и горы. Также они олицетворяют усилия спортсменов. Волнистые линии изначально не видны — они раскрываются только в момент зажжения факела.

Токио-2020. В дизайне алюминиевого факела воплощен образ цветущей сакуры, которая является одним из главных символов Японии. Его розово-золотой цвет и форма лепестков олицетворяют красоту и утонченность японской культуры.

Париж-2024. Факел из переработанной стали в цвете шампанского символизирует равенство, воду и мир. Равенство выражено в идеальной симметрии, вода отражена в нижнем рельефе, а мир представлен мягкостью изгибов. Факел выполнен в серебристых тонах и символизирует элегантность и стиль Парижа. При этом верхняя его часть — матовая, а нижняя — блестящая.