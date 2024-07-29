Эволюция олимпийского факела (1968−2024): фото

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
5
2
2
2Южная Корея
4
2
1
31Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:30скороМайса ПардаеваЦай Ци
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:30скороЭндрю МлугуУильям Тай Тин
Бокс. Женщины. 1/8 финала
12:32скороТайла МакдональдМария Хосе Паласиос
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:40скороЭтери ЛипартелианиЛеле Нэрн
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:40скороНильс ШтумпЭрдэнэбаяр Бацая
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороВиятт СэнфордРадослав Росенов
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
12:50скороШукуржон АминоваЗулейха Абзетта Дабонн
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:50скороСальвадор Касес РокаНджи Фэй
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороАлександр ЗверевТомаш Махач
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороСтэн Вавринка Алексей Попырин
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороФеликс Оже-АльяссимМаксимилиан Мартерер
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниЭрин Рутлайфф / Лулу Сун
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороИга СвентекДиан Парри
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороВан СиюйДиана Шнайдер
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороЖаклин КристьянАнгелик Кербер
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороКристина БукшаЛейла Фернандес
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороАранча РусЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороВан СиньюйБарбора Крейчикова
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороМагда ЛинеттЯсмин Паолини
Теннис. Женщины. 2-й круг
13:00скороДонна ВекичБьянка Андрееску
13:11 (мск), источник: Спорт Mail

Эволюция олимпийского факела (1968−2024): фото

Олимпийский огонь — один из главных церемониальных элементов Олимпийских игр. Традиция зажигать огонь существовала еще в Древней Греции и позднее она была возрождена в современном Олимпийском движении.

Наверх
Источник: AFP 2023

Впервые олимпийский огонь был зажжен в 1928 году, а первую эстафету олимпийского огня провели в 1936 году в Берлине. С тех пор олимпийский факел стал символом единства и мира, а его уникальный дизайн отражает культурные и исторические особенности страны-хозяйки Игр.

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с дизайнами олимпийских факелов, использовавшихся на 15 последних летних Олимпийских играх.

Источник: olympics.com

Мехико-1968. Факел выполнен в серебристом цвете с многогранной верхушкой,
напоминающей венчик для взбивания яиц. Верхний обод факела выполнен в виде стилизованной надписи «Mexico-68». Внутри факелов находилось твердое легко воспламеняющееся горючее, которое привело к нескольким неприятным инцидентам во время эстафеты огня. К счастью, пострадавшие факелоносцы отделались легкими ожогами.

Мюнхен-1972. Газовый факел имеет современный и минималистичный дизайн с серебристыми элементами, олицетворяющий технологические достижения Германии. Официальная эмблема игр нанесена поверх кольца, разделяющего рукоять и стилизованную чашу.

Монреаль-1976. Факел выполнен в красном цвете с черной верхушкой, символизирующей силу и энергию канадского народа. Процедура зажжения олимпийского огня происходила, пожалуй, самым необычным способом за всю историю Игр — посредством лазерного луча, ретранслированного с помощью космического спутника.

Источник: olympics.com

Москва-1980. Факел имеет строгий и лаконичный дизайн с белыми и золотыми элементами, отражающими советскую эпоху и ее эстетику. Вдоль корпуса нанесена надпись «Москва — Олимпиада — 1980», а чуть ниже разместилась официальная эмблема Игр. Дизайн факела в спешке разрабатывался ленинградским отделом Министерства авиационной промышленности после того, как работа японских дизайнеров не удовлетворила советских чиновников.

Лос-Анджелес-1984. Факел изготовлен из стали с латунью, а рукоятка отделана кожей. На верхней части факела изображен мемориальный стадион Лос-Анджелеса. Также золотая верхушка символизирует Голливуд и богатое культурное наследие США.

Сеул-1988. Факел выполнен в традиционном корейском стиле с элементами древней культуры и истории Кореи. В верхней части изображены два дракона, символизирующих гармонию между Востоком и Западом. В качестве материалов для изготовления использовались медь, пластмасса и кожа.

Барселона-1992. Этот факел нарочито отличался от всех предыдущих. Создатель факела Андре Рикард отмечал, что таким дизайном он хотел придать факелу особый «латинский характер». Инновационный по тем временам дизайн с тонким профилем и гладкой поверхностью также олицетворял инновации и прогресс Испании.

Источник: olympics.com

Атланта-1996. Самый длинный факел в истории летних Олимпиад — его высота составляет 76 см. Его дизайн отсылает к античности и напоминает связку тростника, перевязанную бечевкой. Каждый стебель символизировал предыдущие современные Олимпийские игры. Рукоятка факела была изготовлена из дерева ореха пекан.

Сидней-2000. Факел выполнен в бело-синих тонах с изящными линиями, напоминающими об океанских волнах, символизирующих Австралию и ее морскую культуру. Необычная форма отсылает к знаменитому зданию Сиднейского оперного театра.

Афины-2004. Факел изготовлен из дерева и магниевого сплава. Простой и элегантный дизайн, напоминающий оливковую ветвь, символизирует мир и античные Олимпийские игры.

Пекин-2008. Красный факел с изящными узорами в китайском стиле. Его дизайн напоминает свиток, символизируя древнюю культуру и историю Китая. Вместе с тем, по задумке дизайнеров, факел символизирует экологически чистую, высокотехнологичную и народную Олимпиаду.

Источник: olympics.com

Лондон-2012. Позолоченный трехгранный факел из алюминиевого сплав, символизирующих три олимпийских ценности: взаимоуважение, дружбу и стремление к совершенству. Треугольная форма выбрана неслучайно, так как Лондон принимал Олимпийские игры в третий раз.

Рио-2016. Факел выполнен в белом цвете с зелеными и синими волнами, символизирующими природу Бразилии — ее леса, реки и горы. Также они олицетворяют усилия спортсменов. Волнистые линии изначально не видны — они раскрываются только в момент зажжения факела.

Токио-2020. В дизайне алюминиевого факела воплощен образ цветущей сакуры, которая является одним из главных символов Японии. Его розово-золотой цвет и форма лепестков олицетворяют красоту и утонченность японской культуры.

Париж-2024. Факел из переработанной стали в цвете шампанского символизирует равенство, воду и мир. Равенство выражено в идеальной симметрии, вода отражена в нижнем рельефе, а мир представлен мягкостью изгибов. Факел выполнен в серебристых тонах и символизирует элегантность и стиль Парижа. При этом верхняя его часть — матовая, а нижняя — блестящая.

Каждый факел не только символизирует Олимпийские игры, но и является произведением искусства, создавая связь между прошлым и будущим, культурой и спортом.

Все фотогалереи
ВидеоФото
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Знали, что у Месси есть золото ОИ? Яшин тоже побеждал на Играх
Эволюция олимпийского факела (1968-2024): фото
Тусуются и делают макияж: комментатор отстранен от ОИ за сексизм
Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024
В Польше разразился скандал из-за отстранения комментатора за критику ОИ
Женская сборная Нигерии победила Австралию на старте ОИ в Париже
МОК объяснил удаление видео с моментами открытия Олимпиады
Китай завоевал золото в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024
61-летняя теннисистка установила возрастной рекорд на Олимпиаде
Неожиданным исходом завершилась битва Казахстан — Узбекистан на Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024: пловчиха Шкурдай не сумела выйти в полуфинал на стометровке на спине
Волейболистки из Турции начали Олимпиаду-2024 с победы, отыгравшись при счёте 0:2
Призерка Олимпиады лишила казахстанку шансов на медали в Париже
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Немецкие гандболисты обыграли японцев во втором туре Олимпиады в Париже
Операторы на Олимпиаде получили инструкции по съемке женщин
Датские спортсмены дважды заблудились на Олимпиаде из-за водителя
Болельщики освистали Эмбиида в Париже за отказ играть за Францию
Энди Роддик придумал название дуэту Алькараса и Надаля
Eurosport отстранил комментатора за высказывания о женщинах
Тренер сборной Канады извинилась за инцидент с дроном на Олимпиаде
Алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед схваткой с израильтянином на ОИ
Литовская пловчиха из-за ошибки выступила под нейтральным флагом
«Я не вдохновлялся “Тайной вечерей”, это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться
«Маша и Медведь? Посмеялся». Даниил и Мирра стартуют в миксте на Олимпиаде
Жена потерявшего кольцо легкоатлета отреагировала на его извинения: фото очаровательной Кьяры
Чесноков разочаровался в Олимпийских играх
СМИ: во Франции работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпиады
Медведев и Сафиуллин вылетели из парного турнира Олимпиады-2024
У триатлонистов вновь отменили тренировку на Олимпиаде
Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады
Таджикский дзюдоист на ОИ не пожал руку сопернику из Израиля и выкрикнул «Аллах Акбар» — вскоре он вывихнул плечо
Женская сборная Канады, с которой сняли 6 очков за шпионаж, на 12-й добавленной минуте вырвала победу у Франции
Олимпиада-2024 в Париже — медальный зачёт, таблица, результаты летних Олимпийских игр 28 июля 2024
«Громче, глупее и вульгарнее»: как Париж провалил начало Игр-2024
Олимпийский чемпион Зверев вышел во второй круг соревнований в Париже
Итальянец Мартиненги выиграл золото на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2024
В 14 лет — олимпийская чемпионка! Японская школьница взяла золото Парижа в скейтборде
«Он вселяет страх в соперников». Кевин Дюрант — о Леброне Джеймсе
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Олимпиада-2024: Змушко отобралась в финал на стометровке брассом
Женская сборная Австралии отыгралась с 2:5 за полчаса и победила Замбию на Олимпиаде
Футболистка сборной Испании забила роскошный гол на Олимпиаде, отправив мяч со штрафного в девятку: видео
Неожиданным результатом завершился матч казахстанского теннисиста на Олимпиаде
Медведев сделал резкое заявление об Олимпиаде во Франции
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь