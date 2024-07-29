61-летняя теннисистка установила возрастной рекорд на Олимпиаде
61-летняя спортсменка Ни Сялянь, выступающая в настольном теннисе, установила возрастной рекорд на Олимпийских играх в Париже.
61-летняя спортсменка Ни Сялянь, выступающая в настольном теннисе, установила возрастной рекорд на Олимпийских играх в Париже.
Ни Сялянь одержала победу над 31-летней турецкой спортсменкой Сибель Алтынкая во втором раунде турнира по настольному теннису. Представительница Люксембурга Сялянь и турчанка играли между собой 27 июля, в субботу, их матч продлился 49 минут и завершился со счетом 4−2 в пользу Ни Сялянь.
Уроженка Китая Сялянь стала самым возрастным игроком в настольный теннис, которой удалось победить в матче на Олимпиаде.
Ни принимала участие в шести летних Олимпийских играх. Также спортсменка выиграла два золота на чемпионате мира 1983 года в команде и миксте. В копилке Ни Сялянь есть три золотые медали, которые она завоевала на чемпионатах Европы в 1998 и 2002 годах.
Турнир по настольному теннису закончится 10 августа. В этот день пройдут матчи среди женщин за третье место и финал. Мужчины разыграют награды днем ранее.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.