Китай завоевал золото в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Китай
5
3
2
34Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Китай
Турция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Конкур
Михаэль Юнг
Кристофер Бартон
Лаура Коллетт
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Мужчины. Финал
Томас Пидкок
Виктор Корецки
Алан Хатерли
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Конкур
Великобритания
Франция
Япония
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 2-й круг
20:00скороТаллон ГрикспурКарлос Алькарас
Гандбол. Мужчины. Группа B
20:00скороФранцияНорвегия
Серфинг. Мужчины
20:00скороМужчины. Третий раунд
Бадминтон. Женщины. Группа D
20:30скороЧонгколфан Кититаракул / Равинда ПрачонгжайСара Тигесен / Майкен Фрюгергаард
Бадминтон. Мужчины. Группа D
20:30скороТакуро Хоки / Юго КобаясиВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа C
20:30скороТет Хтар ТузарМишель Ли
Серфинг. Мужчины
20:36скороМужчины. Третий раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
20:45скороГерманияНидерланды
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:00скороДонжета СадикуАнжи Паола Вальдес Пана
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
21:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигШериф Юнусс / Ахмед Тиян
Регби. Женщины. 1/2 финала за 9-12-е места
21:00скороЯпонияЮАР
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороВенгрияКанада
Серфинг. Мужчины
21:12скороМужчины. Третий раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
21:15скороФранцияБельгия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:16скороВон ЮнгуенЧелси Хейни
Бадминтон. Микст. Группа C
21:20скороЮта Ватанабе / Ариса НагашиноТан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Бадминтон. Мужчины. Группа E
21:20скороЭди Рески ДвичаоКоллинз Валентин Филимон
Бадминтон. Мужчины. Группа A
21:20скороБен Лейн / Шен ВендиАдам Донг / Нил Якупа
Теннис. Женщины. 2-й круг
21:30скороДжессика ПегулаЭлина Свитолина
Плавание. Женщины
21:30скоро400 м комплекс. Женщины. Финал
13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Китай завоевал золото в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024

Китайские спортсмены Лянь Цзюньцзе и Хао Ян стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

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Источник: Reuters

В сумме шести попыток победители соревнований набрали 490,35 балла. Второе место досталось прыгунам из Великобритании. Томас Дейли и Ноа Уильямс получили от судей 463,44 балла. Бронзовые медали завоевали канадские олимпийцы Райлан Винс и Натан Жомбор-Мюррей (422,13).

Первый комплект медалей в этом виде спорта тоже остался за Китаем. Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни. Серебряные медали завоевали прыгуньи из США Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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