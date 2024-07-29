Китай завоевал золото в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024

В сумме шести попыток победители соревнований набрали 490,35 балла. Второе место досталось прыгунам из Великобритании. Томас Дейли и Ноа Уильямс получили от судей 463,44 балла. Бронзовые медали завоевали канадские олимпийцы Райлан Винс и Натан Жомбор-Мюррей (422,13).

Первый комплект медалей в этом виде спорта тоже остался за Китаем. Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни. Серебряные медали завоевали прыгуньи из США Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.