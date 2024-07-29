Китайский стрелок с олимпийским рекордом выиграл золото ОИ-2024

Китайский спортсмен Шэн Лихао завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Он показал результат 252.2, установив олимпийский рекорд.

Серебряную медаль завоевал шведский спортсмен Виктор Линдгрен с результатом 251.4. Бронзовая медаль — у представителя Хорватии Мирана Маричича (230.0).

Это уже третья олимпийская награда для 19-летнего спортсмена. Три года назад в Токио китаец завоевал серебряную медаль в той же дисциплине. В первый соревновательный день XXXIII Олимпийских игр в Париже Шэн Лихао и Юйтин Хуан одержали победу на турнире смешанного разряда по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.