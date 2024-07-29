МОК объяснил удаление видео с моментами открытия Олимпиады

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«Это связано с принадлежностью прав на видеоряд в разных странах», — сказал Адамс на брифинге МОК, который состоялся сегодня, 29 июля.

Напомним, церемония открытия Олимписйких игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Впервые часть мероприятия провели не на стадионе, а на реке Сена.

Церемония подверглась критике со стороны СМИ, политиков и общества. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

Позднее МОК выступил с официальным заявлением по поводу церемонии открытия.

«МОК принял к сведению разъяснения, полученные оргкомитетом “Париж-2024” относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге для прессы оргкомитет заявил, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Они подтвердили, что церемония открытия Игр была посвящена общности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то и задели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют об этом», — написано в заявлении на странице МОК в одной из соцсетей.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.