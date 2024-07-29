Шнайдер не смогла выйти в третий круг на Олимпиаде в Париже

Шнайдер уступила представительнице Китая Ван Сиюй в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В третьем круге Ван Сиюй сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши, которая выбила из соревнований француженку Диан Парри.

20-летняя россиянка занимает 24-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне Диана Шнайдер выиграла три турнира на уровне WTA на разных покрытиях. В преддверии Олимпиады она стала победительницей соревнований в Будапеште. На турнирах Большого шлема лучший результат Шнайдер — выход в третий круг Уимблдона, куда она смогла пробиться в этом году.

Кроме одиночного разряда Шнайдер заявлена в парном, где сыграет с 17-летней Миррой Андреевой, которая также завершила свое выступление в одиночном разряде. Девушки проведут матч первого круга во вторник, 30 июля, против автралийского дуэта Айла Томлянович и Оливия Гадеки.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.