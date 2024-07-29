Шнайдер не смогла выйти в третий круг на Олимпиаде в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
5
2
2
2Япония
4
2
2
31Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Скалолазание
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Брейк-данс
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Конкур
Великобритания
Франция
Япония
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Женщины
13:10скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
13:10скороДжек ЙонезукаАдиль Османов
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороГарри ГэрсайдРичард Ковач
Дзюдо. Женщины
13:20скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала. Сара Леони Киске - –
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороХидаят ГейдаровТохар Бутбуль
Дзюдо. Женщины
13:30скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
13:30скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала. Артур Маргелидон - –
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
13:36скороДжошуа ЭдвардсДиего Ленци
Дзюдо. Женщины
13:40скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала. Мими Хух - –
Дзюдо. Мужчины
13:40скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
13:45скороИндияАргентина
Дзюдо. Женщины
13:50скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
13:50скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
13:52скороНелви Раман ТиафакМухаммад Абдуллаев
Дзюдо. Женщины
14:00скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала. Рафаэл Силва - –
Дзюдо. Мужчины
14:00скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала. Соити Хасимото - –
Дзюдо. Женщины
14:10скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
14:10скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:15скороИспанияСША
Дзюдо. Мужчины
14:20скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
14:52 (мск), источник: Спорт Mail

Шнайдер не смогла выйти в третий круг на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла в матче второго круга олимпийского турнира в одиночном разряде.

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Источник: Reuters

Шнайдер уступила представительнице Китая Ван Сиюй в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В третьем круге Ван Сиюй сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши, которая выбила из соревнований француженку Диан Парри.

20-летняя россиянка занимает 24-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне Диана Шнайдер выиграла три турнира на уровне WTA на разных покрытиях. В преддверии Олимпиады она стала победительницей соревнований в Будапеште. На турнирах Большого шлема лучший результат Шнайдер — выход в третий круг Уимблдона, куда она смогла пробиться в этом году.

Кроме одиночного разряда Шнайдер заявлена в парном, где сыграет с 17-летней Миррой Андреевой, которая также завершила свое выступление в одиночном разряде. Девушки проведут матч первого круга во вторник, 30 июля, против автралийского дуэта Айла Томлянович и Оливия Гадеки.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.


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