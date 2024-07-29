Призеры Игр не смогли сделать селфи на зависший спонсорский смартфон
Чемпион и призеры Олимпийских игр в соревновании велосипедистов хотели, но не смогли сделать селфи.
Чемпион и призеры Олимпийских игр в соревновании велосипедистов хотели, но не смогли сделать селфи.
Компания Samsung дарит каждому участнику лимитированный Z Flip6 с олимпийской символикой. МОК впервые за последние несколько Игр разрешил брать на церемонию награждения личные вещи — но только спонсорский телефон Z Flip6. На смартфон предустановлено приложение Athlete 365 — оно создано специально для сбора всех олимпийских медальных селфи.
Победителем олимпийской велогонки с раздельным стартом среди мужчин стал бельгиец Ремко Эвенпул. Бронза досталась его соотечественнику Вауту ван Арту, а серебро — итальянцу Филиппо Ганне.
Призеры решили сделать совместную фотографию во время церемонии награждении, однако телефон завис, а итальянец Ганна и вовсе в шутку предложил его выкинуть.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.