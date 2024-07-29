Призеры Игр не смогли сделать селфи на зависший спонсорский смартфон

Компания Samsung дарит каждому участнику лимитированный Z Flip6 с олимпийской символикой. МОК впервые за последние несколько Игр разрешил брать на церемонию награждения личные вещи — но только спонсорский телефон Z Flip6. На смартфон предустановлено приложение Athlete 365 — оно создано специально для сбора всех олимпийских медальных селфи.

Победителем олимпийской велогонки с раздельным стартом среди мужчин стал бельгиец Ремко Эвенпул. Бронза досталась его соотечественнику Вауту ван Арту, а серебро — итальянцу Филиппо Ганне.

Призеры решили сделать совместную фотографию во время церемонии награждении, однако телефон завис, а итальянец Ганна и вовсе в шутку предложил его выкинуть.