Плавать в Сене по-прежнему опасно! Организаторы Олимпиады думают над отменой триатлона
Тренировки пловцов на открытой воде отменяют одну за другой. Соревнования тоже оказались под угрозой.
Тренировки пловцов на открытой воде отменяют одну за другой. Соревнования тоже оказались под угрозой.
На Олимпийских играх в Париже отменили вторую и заключительную тренировку триатлонистов на открытой воде из-за загрязнения Сены. При этом организаторы надеются провести соревнования по графику.
Что там опять случилось с Сеной? Ведь на её очистку потратили € 1,4 млрд и вроде бы добились успеха.
Или так и не добились?
Главная река Олимпийских игр в Париже, где 30 июля должна пройти гонка у мужчин-триатлонистов, а на следующий день и у женщин, вновь загрязнена. Организаторы сообщают, что причиной тому послужили проливные дожди, обрушившиеся на столицу Франции в четверг и пятницу.
В реку целых 100 лет выбрасывался мусор, сливалась канализация и токсичные отходы. Чтобы провести соревнования, на очистку воды потратили € 1,4 млрд. В сухую и солнечную погоду Сена пригодна для купания и проведения в ней соревнований по плаванию. Но из-за дождей количество вредных бактерий в реке сразу вышло за границы нормы. Погружение в такую воду может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям.
«Нет достаточных гарантий чистоты», — заявили организаторы соревнований, когда отменяли первую тренировку спортсменов 28 июля.
Аналогичная история последовала и на следующий день.
«Сегодня показатели снова снижаются. Они всё ещё выше нормы. Но мы подождём результатов новых анализов, чтобы быть уверенными в том, что они не превышают допустимые значения. План Б состоит в том, что мы перенесём соревнования. Мы можем объединить два дня в один. Но, надеюсь, нам не придётся прибегать к такого рода непредвиденным решениям», — заявил заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.
Всё это время триатлонисты могли тренироваться только на маршруте для беговой и велосипедной части соревнований, который проложен через мост Александра III и Елисейские поля.
Если 30 июля показатели наконец достигнут допустимых значений, триатлонисты выйдут на старт олимпийской гонки без единой тренировки на открытой воде Сены. Не зная её особенностей и ни разу до этого не испытав на себе её течение, спортсмены поплывут по дистанции как слепые котята.
Для отдельного плавания на открытой воде в запасе у организаторов Игр есть дополнительная локация — река Марна к востоку от Парижа. Однако перенести заплыв триатлонистов туда невозможно, потому что велогонка и беговой этап могут пройти только в столице Олимпиады.
Если Сена не будет пригодна для заплыва ни завтра, ни в резервные дни, то триатлонистам, судя по всему, придётся выступать в дуатлоне. А это уже совсем другой вид спорта.
Кстати, перед Олимпиадой французские чины вместе с МОК били себя в грудь, заявляя, что главная река Парижа будет готова к соревнованиям. Мэр столицы, министр спорта Франции и даже президент страны Эммануэль Макрон обещали лично искупаться в Сене, дабы доказать её пригодность.
К слову, обещание за две недели до старта Игр сдержали сначала министр спорта Амели Удеа-Кастера, а после и мэр Анн Идальго. Обе погрузились в мутные воды в компании своих соратников и запечатлели процесс на видео.
Позже радиостанция France Info заявила, что в день купания Идальго, 17 июля, уровень содержания кишечной палочки и энтерококков в реке был выше пороговых значений. Французские издания также сообщили, что Удеа-Кастера после погружения в воды Сены в гидрокостюме, очках и шапочке в понедельник не вышла на работу, потому что… ушла на больничный. Правда, сама министр опровергла слухи о своём заражении.
Макрон, кстати, в Сену так и не полез.
Юлия Сидорова