Веснина и Александрова вылетели из олимпийского парного турнира

Екатерина Александрова и Елена Веснина не сумели выйти во второй круг парного женского турнира на Олимпийских играх в Париже.

На старте соревнований россиянки уступили представительницам Чехии Каролине Муховой и Линде Носковой — 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

Соперницами Муховой и Носковой во втором круге будут первые сеяные американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.

Веснина участвовала в Париже только в парном разряде, а Александрова в первом круге одиночного разряда проиграла в трех сетах китаянке Юань Юэ.