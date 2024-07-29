Веснина и Александрова вылетели из олимпийского парного турнира
Обе теннисистки из России покидают соревнования в Париже.
Обе теннисистки из России покидают соревнования в Париже.
Екатерина Александрова и Елена Веснина не сумели выйти во второй круг парного женского турнира на Олимпийских играх в Париже.
На старте соревнований россиянки уступили представительницам Чехии Каролине Муховой и Линде Носковой — 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.
Соперницами Муховой и Носковой во втором круге будут первые сеяные американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.
Веснина участвовала в Париже только в парном разряде, а Александрова в первом круге одиночного разряда проиграла в трех сетах китаянке Юань Юэ.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.t.