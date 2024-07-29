«У нас же, наверное, все реки чистые». Губерниев — о воде в Сене

Ранее сообщалось, что тренировочные заплывы триатлонистов дважды были отменены из-за плохого качества воды в реке, которое серьезно ухудшилось после дождей, прошедших в Париже в минувшие выходные.

«Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы. У нас же все хорошо с экологией. Давайте заниматься собственной страной, а с триатлонистами там как-то сами разберутся», — сказал Губерниев.

Также в телеграм-канале Губерниев появился пост, призывающий россиян перестать обсуждать грязную воду в Сене.

«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны, и у нас все хорошо? Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать и экономику поднимать», — написал Губерниев.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

Сена должна принять соревнования по триатлону и марафонскому плаванию. Кроме того, во время Паралимпиады на реке пройдут соревнования по паратриатлону. Первые соревнования на реке Сена запланированы на вторник, 30 июля.