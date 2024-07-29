Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу на старте волейбольного турнира ОИ

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперницами сборных Бразилии и Кении по группе C являются также национальные команды Японии и Польши, которые в матче 1-го тура завершили встречу со счётом 3:1 в пользу европейских волейболисток. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.