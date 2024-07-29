Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
5
2
2
2Япония
4
2
2
31Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Конкур
Великобритания
Франция
Япония
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Мужчины
14:10скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
14:20скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороНовак ДжоковичРафаэль Надаль
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороФрансиско ЧерундолоУго Умбер
Теннис. Мужчины. 2-й круг
14:30скороРоман СафиуллинТомас Мартин Эчеверри
Теннис. Женщины. 2-й круг
14:30скороМария Камила Оссорио СерраноДаяна Ястремская
Теннис. Женщины. 2-й круг
14:30скороЭмма НаварроВиктория Томова
Теннис. Женщины. 2-й круг
14:30скороБеатрис Хаддад МайяАнна Шмидлова
Теннис. Женщины. 2-й круг
14:30скороМария СаккариЮань Юэ
Теннис. Женщины. 2-й круг
14:30скороКлара БюрельМарта Костюк
Теннис. Женщины. 2-й круг
14:30скороМария КарлеКоко Гауфф
Теннис. Мужчины. 1-й круг
14:30скороДжо Солсбери / Нил СкупскиТомаш Махач / Адам Павлашек
Баскетбол. Женщины. Группа C
14:30скороГерманияБельгия
Дзюдо. Мужчины
14:30скороМужчины. до 73 кг. 1/8 финала
Дзюдо. Мужчины
14:40скороМужчины. до 73 кг. 1/4 финала
Дзюдо. Женщины
14:50скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
Дзюдо. Мужчины
14:50скороМужчины. до 73 кг. 1/4 финала
Дзюдо. Мужчины
15:00скороМужчины. до 73 кг. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
15:00скороЕгипетДания
Бадминтон. Мужчины
15:00скороМужчины. Одиночный разряд. Группа L
15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф

Хорватская теннисистка 21-я ракетка мира Донна Векич вышла в третий круг олимпийского турнира в Париже.

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Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф | Источник: Getty Images

Сегодня, 29 июля, в матче второго раунда она в двух сетах обыграла 171-ю ракетку мира из Канады Бьянку Андрееску — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Векич два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету канадской теннисистки шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В ⅛ финала Олимпиады-2024 соперницей хорватской спортсменки станет победительница встречи между второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Марией Карле из Аргентины, занимающей 85-ю строчку в рейтинге WTA.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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