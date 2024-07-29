Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф | Источник: Getty Images

Сегодня, 29 июля, в матче второго раунда она в двух сетах обыграла 171-ю ракетку мира из Канады Бьянку Андрееску — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Векич два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету канадской теннисистки шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В ⅛ финала Олимпиады-2024 соперницей хорватской спортсменки станет победительница встречи между второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Марией Карле из Аргентины, занимающей 85-ю строчку в рейтинге WTA.