Орлов: очень обидно, что Россия не показывает ОИ-2024. Весь мир смотрит, а мы завидуем

«Конечно, я слежу за состязаниями на Олимпиаде. В первую очередь буду смотреть лёгкую атлетику, на Играх это всегда событие. Но она попозже начнётся. Казахстанский спортсмен в первый день стал олимпийским чемпионом — это же чудо, поздравим его! Я всегда радуюсь таким историям. Олимпийских чемпионов называют олимпиониками — это значит самый сильный человек на планете в своём виде спорта.



Понимаете, какова ценность наших олимпийских чемпионов? Только в Петербурге их более 100. А сколько чемпионов в Москве и по всей стране! Каждая такая победа — огромная радость для спортсменов. И мне сегодня очень обидно, что мы не показываем Олимпийские игры. Люди должны видеть самые высокие достижения сегодняшнего дня в каждом виде спорта. Да и потом это отвлекает. Почему спорт так популярен в мире? Он же от вредных привычек уводит молодёжь! Ведь лучше заниматься спортом, чем какой-то ерундой. А показ Олимпийских игр — это пропаганда образа жизни. Это моя позиция, и я в ней убеждён на 100%.



Я прекрасно помню 1984 год, когда мы не показали Игры в Лос-Анджелесе, бойкотировали. И это было воспринято спортивной общественностью с большим сожалением. Это зрелище. Сегодня весь мир его смотрит, а мы можем только завидовать тем, кто смотрит. Это политические вопросы, но они к спорту не должны относиться. Спорт — это посол мира. Вы вспомните чемпионат мира по футболу 2018 и атмосферу, которая там была. Сколько было болельщиков из разных стран и как по-доброму люди относились друг к другу! И соревнования мы очень хорошо организовали. А сейчас это прервалось — обидно», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.