Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде | Источник: Reuters

Крайне неудачно начался для игроков из России третий день олимпийского теннисного турнира. Свои матчи проиграли последняя из наших в женской одиночке Диана Шнайдер и пара Екатерина Александрова/Елена Веснина. Хотя 15-я «сеяная» Шнайдер считалась фаворитом своей встречи, а Александрова и Веснина были в нескольких розыгрышах от победы.

Шнайдер была сама не своя

Диана за последний месяц с небольшим добилась больше, чем за всю свою предыдущую теннисную карьеру. 20-летняя россиянка выиграла с конца июня 13 одиночных матчей из 14, завоевав два титула — на траве в Бад-Хомбурге и на грунте в Будапеште. Благодаря чему занимает сейчас 24-е место в рейтинге WTA. С учетом титула в начале сезона в Хуахине на харде Шнайдер стала самой юной теннисисткой после датчанки Каролин Возняцки в 2009 году, которой удалось выиграть титулы за один сезон на всех трех покрытиях.

Но понятно, что последние подвиги Дианы не могли не сказаться в том числе и негативно — российская теннисистка просто обязана была подустать. Если не физически, то как минимум психологически. Уже в первом круге в Париже в матче против Элизабетты Кочарретто из Италии во второй партии у Шнайдер начались перепады в игре — мощные и точные удары чередовались с грубыми ошибками. Но тогда все же Диана сумела отыграть у соперницы подачу на партию и победить 6:2, 7:5. А в игре с китаянкой Ван Сиюй наша теннисистка, выступающая в нейтральном статусе, была словно сама не своя. Она то срывала свои фирменные мощные удары, то действовала слишком пассивно, позволяя сопернице пробивать навылет.

При этом не сказать, что китаянка перед Олимпиадой впечатляла. Скорее, наоборот, поскольку Ван проиграла четыре из пяти последних матчей на уровне WTA, да и в рейтинге располагается значительно ниже — на 53-й строчке. В Париже в стартовой встрече китаянка одолела Линду Носкову из Чехии 6:3, 6:3. А сейчас также в двух сетах переиграла Шнайдер, причем отдала россиянке только четыре гейма. Хотя начало матча не предвещало подобного фиаско. Диана проиграла свою подачу, но сразу сделала обратный брейк, вела 2:1, затем 3:2, пусть геймы давались ей не без труда.

Сбой произошел при 3:3, когда россиянка отдала подачу под ноль.

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После этого у Шнайдер началась затяжная черная полоса в игре. Диана умудрилась не только отдать первую партию, в общей сложности она проиграла восемь геймов подряд! Да, у нее были геймболы, но не более того. И только при 0:5 во второй партии наша теннисистка взяла гейм престижа. Шнайдер, похоже, приняла, что это не ее день, поэтому поражения восприняла спокойно, с грустной улыбкой поздравив Ван Сиюй. Теперь она вместе с Миррой Андреевой может сосредоточиться на парном разряде — стартовую встречу Диана с Миррой проведут против австралиек Айлы Томлянович и Оливии Гадеки 30 июля. Напомним, что на «Ролан Гаррос» — 2024 Диана с Миррой, пусть и с разными напарницами, дошли до стадии четвертьфинала. Шнайдер тогда выступала с американкой Эммой Наварро, а Андреева — с соотечественницей Верой Звонаревой. Однако настораживает тот факт, что Диана с Миррой явно подустали к Олимпиаде.

Четыре поражения в пяти матчах

Между тем две другие российские теннисистки уже завершили свою игру на олимпийском турнире. Екатерина Александрова сперва уступила в первом круге в одиночке, а затем вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной выбыла и в паре. Матч Александровой и Весниной против чешских теннисисток Каролины Муховой и Людмилы Носковой проходил в одно время со встречей Шнайдер против китаянки.

Здесь все, кстати, было отнюдь не столь безнадежно. Екатерина и Елена выиграли стартовый сет, причем достаточно уверенно, с двумя брейками. Первый они сделали в четвертом гейме, второй — в восьмом. А на своей подаче они в первой партии проиграли всего два розыгрыша. У россиянок шла подача, да и в розыгрышах, в том числе у сетки, они смотрелись совсем неплохо. К тому же опытнейшая Веснина периодически заводила себя и партнершу своими фирменными криками «Да!» и «Лучшая!».

Вторую партию Веснина и Александрова также начали с выигранной подачи под ноль, а затем имели два брейк-пойнта. Однако чешские теннисистки тот гейм удержали, после чего игра выровнялась. Мало того, в седьмом гейме уже Елене и Екатерине пришлось отыгрывать четыре брейк-пойнта. Что ж, они справились. Партия завершилась тай-брейком, где россиянки к первой смене сторон вели 4:2. Но затем несколько ошибок, включая двойную Александровой при 4:4, ухудшили ситуацию. Мухова и Носкова взяли вторую партию, а на матч-тай-брейке (по олимпийскому регламенту в парах решающий гейм до десяти очков заменил третий сет) россиянки все время были в роли догоняющих. Правда, после двойной ошибки Носковой сравняли счет (4:4), однако в концовке действовали явно хуже и уступили 6:10. Потеряв шансы на борьбу за олимпийские медали Парижа. Добавим, что у женщин на Олимпиаде в одиночке и паре россиянки пока проиграли четыре матча из пяти.