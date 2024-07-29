Украинка Харлан обняла россиянку после поединка на Олимпиаде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241928&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После завершения поединка Харлан сначала поприветствовала свою соперницу оружием, а затем обняла ее.

Анна Башта является уроженкой Тольятти. Она выступала за сборную России, в составе которой стала серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. С 2019 года 28-летняя саблистка представляет Азербайджан.

В июле 2023 года Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира в Милане из-за отказа пожать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой после поединка. 33-летняя украинка была дисквалифицирована с турнира, где разыгрывались олимпийские лицензии, однако Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

Международная федерация фехтования (FIE) после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.

В июне этого года украинская шпажистка Елена Кривицкая на чемпионате Европы в Базеле не пожала руку уроженке Владикавказа Майе Гучмазовой, которая с 2017 года представляет сборную Грузии. Примечательно, что Кривицкая является уроженкой Ярославской области.