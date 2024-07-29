Ватерполисты из Греции передвинули машины, мешавшие проезду: видео

Как сообщает RMC Sport, ватерполисты олимпийской сборной Греции передвинули машины, которые мешали проезду их автобуса по улицам Парижа.

Игроки национальной команды Греции столкнулись с проблемой, когда возвращались в олимпийскую деревню после тренировки в Монтрее. Автобус оказался заблокирован несколькими автомобилями, что вынудило спортсменов на глазах у местных жителей передвинуть транспортные средства. После этого они смогли беспрепятственно проехать по улице.

На предыдущих Олимпийских играх в Токио греческие ватерполисты завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Сербии.

В Париже сборная Греции стартовала с победы, обыграв в первом матче команду Румынии со счетом 14:7.