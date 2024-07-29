Ватерполисты из Греции передвинули машины, мешавшие проезду: видео
Автобус вице-чемпионов Игр в Токио был заблокирован другими автомобилями, припаркованными на узкой улице.
Автобус вице-чемпионов Игр в Токио был заблокирован другими автомобилями, припаркованными на узкой улице.
Как сообщает RMC Sport, ватерполисты олимпийской сборной Греции передвинули машины, которые мешали проезду их автобуса по улицам Парижа.
Игроки национальной команды Греции столкнулись с проблемой, когда возвращались в олимпийскую деревню после тренировки в Монтрее. Автобус оказался заблокирован несколькими автомобилями, что вынудило спортсменов на глазах у местных жителей передвинуть транспортные средства. После этого они смогли беспрепятственно проехать по улице.
На предыдущих Олимпийских играх в Токио греческие ватерполисты завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Сербии.
В Париже сборная Греции стартовала с победы, обыграв в первом матче команду Румынии со счетом 14:7.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.