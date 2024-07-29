Француз Жестен стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на каноэ
Француз Николя Жестен выиграл золото в гребном слаломе на каноэ на Олимпийских играх в Париже.
Француз Николя Жестен выиграл золото в гребном слаломе на каноэ на Олимпийских играх в Париже.
Серебро завоевал британец Адам Берджесс, бронзу — словак Матей Бенюш.
Для 24-летнего Жестена это первое золото Олимпийских игр. Он также является серебряным призером чемпионата мира-2023 в этой дисциплине.
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