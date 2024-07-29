Француз Жестен стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на каноэ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Южная Корея
5
3
1
2Япония
5
2
4
34Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Китай
Турция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Конкур
Михаэль Юнг
Кристофер Бартон
Лаура Коллетт
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Мужчины. Финал
Томас Пидкок
Виктор Корецки
Алан Хатерли
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Конкур
Великобритания
Франция
Япония
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1-й круг
19:00скороДоминик Кепфер / Ян-Леннард ШтруффНикола Мектич / Мате Павич
Теннис. Мужчины. 1-й круг
19:00скороЯн-Леннард Штруфф / Доминик КепферМате Павич / Никола Мектич
Теннис. Микст. 1-й круг
19:00скороСара Эррани / Андреа ВивассориМирра Андреева / Даниил Медведев
Теннис. Микст. 1-й круг
19:00скороДеми Схурс / Уэсли КолкофМария Саккари / Стефанос Циципас
Теннис. Микст. 1-й круг
19:00скороМарсель Гранольерс / Сара Соррибес-ТормоМэттью Эбден / Эллен Перес
Теннис. Мужчины. 1-й круг
19:00скороСандер Жилле / Йоран ВлигенАртур Филс / Уго Умбер
Водное поло. Женщины. Группа A
19:30скороКитайНидерланды
Теннис. Мужчины. 2-й круг
20:00скороТаллон ГрикспурКарлос Алькарас
Гандбол. Мужчины. Группа B
20:00скороФранцияНорвегия
Серфинг. Мужчины
20:00скороМужчины. Третий раунд
Бадминтон. Женщины. Группа D
20:30скороЧонгколфан Кититаракул / Равинда ПрачонгжайСара Тигесен / Майкен Фрюгергаард
Бадминтон. Мужчины. Группа D
20:30скороТакуро Хоки / Юго КобаясиВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа C
20:30скороТет Хтар ТузарМишель Ли
Серфинг. Мужчины
20:36скороМужчины. Третий раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
20:45скороГерманияНидерланды
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:00скороДонжета СадикуАнжи Паола Вальдес Пана
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
21:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигШериф Юнусс / Ахмед Тиян
Регби. Женщины
21:00скороЖенщины. 1/2 финала за 9-12-е места
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороВенгрияКанада
Серфинг. Мужчины
21:12скороМужчины. Третий раунд
19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Француз Жестен стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на каноэ

Француз Николя Жестен выиграл золото в гребном слаломе на каноэ на Олимпийских играх в Париже.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Серебро завоевал британец Адам Берджесс, бронзу — словак Матей Бенюш.

Для 24-летнего Жестена это первое золото Олимпийских игр. Он также является серебряным призером чемпионата мира-2023 в этой дисциплине.

Гребной слалом. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

  1. Николя Жестен (Франция) — 91.36
  2. Адам Берджесс (Великобритания) — 96.84
  3. Матей Бенюш (Словакия) — 97.03.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады
Сафиуллин победил Этчеверри и вышел в 1/8 финала Олимпийского турнира
Азмун перешел в «Шабаб Аль-Ахли», а Варан — в «Комо»
Глушенков забил пять голов в трех официальных матчах
Все фотогалереи
ВидеоФото
9Чемпионы дня: 29 июля
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Польская каноистка объяснила допинг лечением собаки
Пустое место. США вручат медали в Париже, но россиян не позовут
Россию все-таки допустили до Олимпиады. Но пока только в космосе
Скандал: алжирец набрал вес, чтобы не бороться с израильтянином
Самая красивая пловчиха Олимпийских игр в Париже объявила о завершении карьеры: фото очаровательной Луаны Алонсо
Австралийская пловчиха пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне
Сборная Южной Кореи выиграла золото в командном турнире по стрельбе из лука
Экс-игрок НБА на Играх в Париже соревнуется в пляжном волейболе
Немецкий конник, выиграв золото, вошел в историю Олимпийских игр
Ватерполисты из Греции передвинули машины, мешавшие проезду: видео
Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все
Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже
Сафиуллин вышел в третий круг ОИ, где может сыграть с Алькарасом
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Гауфф вышла в третий круг на дебютной для себя Олимпиаде
Елена Веснина: «Это моя последняя Олимпиада и мой последний сезон»
Украинка Харлан обняла россиянку после поединка на Олимпиаде
Пресс-секретарь властей Греции высказался о церемония открытия Олимпиады
«Боже мой». Главный тренер сборной Австралии высказался о Дюранте после матча США и Сербии
Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде
Орлов: очень обидно, что Россия не показывает ОИ-2024. Весь мир смотрит, а мы завидуем
Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф
Анжелика Кербер вышла в третий круг Олимпиады-2024, это её последний турнир в карьере
Призеры Игр не смогли сделать селфи на зависший спонсорский смартфон
Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу на старте волейбольного турнира ОИ
«У нас же, наверное, все реки чистые». Губерниев — о воде в Сене
Плавать в Сене по-прежнему опасно! Организаторы Олимпиады думают над отменой триатлона
Веснина и Александрова вылетели из олимпийского парного турнира
Диана Шнайдер объяснила своё поражение во втором раунде Олимпиады
Команда Великобритании выиграла золото в конкуре на ОИ-2024
Шнайдер не смогла выйти в третий круг на Олимпиаде в Париже
Двойным камбэком завершился матч Казахстана на Олимпиаде
Ига Свёнтек одержала разгромную победу над хозяйкой корта во втором круге Олимпиады-2024
Чемпионка Уимблдона Крейчикова вышла в третий круг Олимпиады-2024
Фехтовальщица получит за золото Парижа рекордный бонус. Впервые чемпиону заплатят 768 тысяч долларов
Постановщик олимпийской церемонии в Сочи оценил открытие Игр в Париже
В Польше разразился скандал из-за отстранения комментатора за критику ОИ
Женская сборная Нигерии победила Австралию на старте ОИ в Париже
МОК объяснил удаление видео с моментами открытия Олимпиады
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Китайский стрелок с олимпийским рекордом выиграл золото ОИ-2024
Олимпийский чемпион из Италии не хочет соревноваться в Сене
Гандболисты сборной Словении обыграли хорватов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже
«Женщины тусуются и делают себе макияж». Комментатора отстранили от Олимпиады за сексизм
Неудержимый Гроцер и стойкий Штерн. Кто удивил на старте волейбольного турнира Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь