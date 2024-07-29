Японец Юто Хоригомэ стал чемпионом Олимпиады-2024 в уличном скейтбординге

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Их победителем стал 25-летний японец Юто Хоригомэ. Тем самым Юто защитил титул, завоёванный на Олимпиаде-2020 в Токио.

Стоит отметить, что перед финалом Хоригоме занимал лишь седьмое место. Результат Юто в решающей стадии соревнований составил 281.14 балла. Серебро Игр-2024 завоевал представитель США Джаггер Итон, который уступил японцу лишь 0,1 балла. Тройку призёров замкнул ещё один американец Найджа Хастон.