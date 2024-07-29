Чемпион Олимпиады зарабатывает на платформе для взрослых: «У меня есть то, что хотят люди»

Благодаря современным реалиям и техническим возможностям представители обоих этих групп идут в интернет, чтобы… демонстрировать свои откровенные снимки и тем самым пополнять свой банковский счет.

Британский прыгун в воду Джек Ло — живая легенда дайвинга: у него полный комплект олимпийских наград, куча медалей с ЧЕ и ЧМ. Но теперь его знают и те девушки, которые не следят за бассейном — на днях стало известно, что у Джека есть аккаунт на OnlyFans, каждый подписчик приносит чемпиону 10 долларов в месяц. «Очевидно, у меня есть то, что хотят люди, я с радостью заработаю на этом. Я отвязный парень и хочу немного больше денег, если смогу», — говорит прыгун.

При этом Джек обнаженку не устраивает: выкладывает контент в различного типа трусах (плавки, боксеры, брифы и т. д. ) и дает подписчикам возможность лично с ним пообщаться. Вторят ему и другие представители британской сборной по дайвингу — взявший на днях серебро Парижа-2024 Ноа Уильямс, призер Рио-2016 Дэниел Гудфеллоу и чемпион Токио-2020 Мэттью Ли тоже ведут аккаунты на OnlyFans без демонстрирования наготы.

«Помните, что я член сборной Великобритании по прыжкам в воду, а не порнозвезда. Так что все будет без обнаженки, местом, где я смогу общаться со всеми вами», — говорит Ли, на которого, к слову, подписка стоит в два раза дороже, чем у Ло.

Если британские прыгуны устраивают «фотосессии для фанатов» по ходу карьеры, при этом продолжая зарабатывать и на спорте, то трехкратная чемпионка мира по шорт-треку Элиз Кристи нашла в этом свое призвание уже после. «Я прошла путь от человека, который завоевывал медали по определенной системе, до человека, у которого не было абсолютно ничего, которого просто бросили и оставили разбираться в жизни. В то время я потеряла свой дом, работала на трех работах… OnlyFans вернул меня из действительно темного места, и теперь я использую это в позитивном ключе», — говорит Элиз, которая также обходится без сверхоткровенного контента.

Источник: Steve Bardens/Getty Images

Однако есть и другие примеры, когда именитые спортсмены все-таки переходят грань. В 2002 году голландская гимнастка Верона Ван де Лер выиграла пять медалей чемпионата Европы, считалась одним из фаворитов Олимпиады в Афинах. Увы, вскоре результаты пошли на спад, стали возникать проблемы со здоровьем. Попытки восстановиться и вернуться на свой былой уровень ни к чему не привели, творился бардак и в семье — родители ждали от дочери только побед, после неудач неделями игнорировали. Решение Вероны уйти из спорта им не понравилось: однажды девушка пришла домой, но за время ее отсутствия родители сменили замки.

В следующие годы судьба подкинула Вероне еще несколько испытаний — судебные разбирательства, тюрьма и пр., о ее жизни более подробно можете прочитать здесь. Казалось, дальше будет только хуже, но однажды гимнастке написал поклонник, предложив за фото топлес с пляжа две тысячи евро. А потом ей пришло еще одно предложение — от вебкам-платформы Islive.

«Предлагали большие деньги, которые могли бы стать большим подспорьем для меня. Разумеется, это не было работой мечты. Но после нескольких недель размышления я подписала контракт и в ноябре 2011 года начала работать. И никогда об этом не жалела», — рассказывала Верона.

Источник: Соцсети