Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревне

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Китай
5
3
2
35Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Китай
Турция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Конкур
Михаэль Юнг
Кристофер Бартон
Лаура Коллетт
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Мужчины. Финал
Томас Пидкок
Виктор Корецки
Алан Хатерли
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Конкур
Великобритания
Франция
Япония
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Женщины. Группа D
20:30скороЧонгколфан Кититаракул / Равинда ПрачонгжайСара Тигесен / Майкен Фрюгергаард
Бадминтон. Мужчины. Группа D
20:30скороТакуро Хоки / Юго КобаясиВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа C
20:30скороТет Хтар ТузарМишель Ли
Серфинг. Мужчины
20:36скороМужчины. Третий раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
20:45скороГерманияНидерланды
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:00скороДонжета СадикуАнжи Паола Вальдес Пана
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороВенгрияКанада
Серфинг. Мужчины
21:12скороМужчины. Третий раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
21:15скороФранцияБельгия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:16скороВон ЮнгуенЧелси Хейни
Бадминтон. Микст. Группа C
21:20скороЮта Ватанабе / Ариса НагашиноТан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Бадминтон. Мужчины. Группа E
21:20скороЭди Рески ДвичаоКоллинз Валентин Филимон
Бадминтон. Мужчины. Группа A
21:20скороБен Лейн / Шен ВендиАдам Донг / Нил Якупа
Теннис. Женщины. 2-й круг
21:30скороДжессика ПегулаЭлина Свитолина
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:32скороХахайра ГонсалесБеатрис Феррейра
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:48скороЛаша ГурулиМалик Гасанов
Серфинг. Мужчины
21:48скороМужчины. Третий раунд
Фехтование. Женщины
21:50скороЖенщины. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место
Волейбол. Женщины. Групповой этап
22:00скороФранцияСербия
Баскетбол. Женщины. Группа C
22:00скороСШАЯпония
21:31 (мск), источник: РБК

Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревне

Американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала на своей странице в TikTok видео из Олимпийской деревни. «На десять девушек две ванные комнаты», — написала спортсменка.

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Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Кори Гауфф пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в TikTok с музыкой Петра Чайковского «Лебединое озеро».

«На десять девушек две ванные комнаты», — написала спортсменка, добавив хештег «Олимпийская деревня».

Один из пользователей в комментариях предположил, что спортсменам стоит переехать в отель. «Все теннисистки переехали в отель, не считая меня. Поэтому теперь только пять девочек, две ванные», — ответила Гауфф.

Ранее атлеты неоднократно критиковали условия в Олимпийской деревне. Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус заявила, что условия в Олимпийской деревне усложняют выступления. Спортсмены сборной Великобритании жаловались на недостаток продуктов и некачественную еду, а южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за плохих транспортных условий.

20-летняя Гауфф была знаменосцем сборной США на церемонии открытия Игр в Париже вместе с четырехкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

Гауфф является второй ракеткой мира. Она выиграла семь турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году американка стала победительницей US Open.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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