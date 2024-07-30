Соревнования по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене

Изначально мужчины должны были разыграть комплект медалей утром 30 июля, а на следующий день были запланированы соревнования у женщин. Теперь соревнования у мужчин переносятся на 31 июля и должны пройти сразу после женской гонки.

«Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Первоначальный резервный день 2 августа также остается в силе. Оргкомитет Игр и World Triathlon вновь отмечают, что приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения соревнований. Несмотря на улучшение качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута плавания все еще превышают допустимые пределы», — сказано в заявлении World Triathlon.

Ранее из-за плохого качества воды в Сене были отменены тренировочные заплывы у триатлонистов, которые были назначены на 28 и 29 июля. Организаторы Олимпийских игр объяснили серьезное ухудшение качества воды в реке проливным дождем, который прошел в Париже в минувшие выходные.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене, чтобы доказать, что река безопасна для проведения соревнований.

Сена должна принять соревнования по триатлону и марафонскому плаванию. Кроме того, во время Паралимпиады на реке пройдут соревнования по паратриатлону.