Женские соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены

Спортсмены соревнуются на Олимпиаде на острове Таити в Теахупоо.

«После четырех с лишним часов идеальных условий в Теахупоо ветер начал дуть на берег, а дождь шел сбоку, превращая и без того опасный прибой в нечто гораздо худшее. В результате третий отборочный раунд в женском серфинге был перенесен», — говорится в заявлении.

Сообщается, что информацию о дате и времени возобновления турнира по серфингу опубликуют позднее.

Серфингисты должны разыграть комплекты наград завтра, 31 июля.

Ранее стало известно, что соревнования по триатлону у мужчин перенесены на из-за плохого качества воды в Сене. Мужчины должны были разыграть комплект медалей утром 30 июля. Теперь соревнования у мужчин переносятся на 31 июля и должны пройти сразу после женской гонки.

«Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Первоначальный резервный день 2 августа также остается в силе. Оргкомитет Игр и World Triathlon вновь отмечают, что приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения соревнований. Несмотря на улучшение качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута плавания все еще превышают допустимые пределы», — сказано в заявлении World Triathlon.