Австралийский серфингист чуть не утонул на Олимпиаде
Джек Робинсон поделился историей о трудностях, с которыми он столкнулся на Таити.
Джек Робинсон поделился историей о трудностях, с которыми он столкнулся на Таити.
Как сообщает Daily Mail, Австралийский серфингист Джек Робинсон мог утонуть во время соревнований на Олимпийских играх.
«Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. У меня было мало воздуха и времени. Я вспомнил о многих парнях, испытавших здесь подобные проблемы. Обратный путь на берег также стал испытанием физических и духовных сил. Тут гораздо больше адреналина, но и на кону стоит гораздо больше», — заявил 26-летний спортсмен.
Робинсон назвал экстремальными условия, в которых проходят соревнования, и заявил, что серфинг может быть самым опасным видом спорта на Олимпиаде. В итоге австралиец вышел в четвертьфинал, выиграв дуэль с Джоном Флоренсом из США.
Соревнования по серфингу в рамках XXXIII Летних Олимпийских игр проходят рядом с деревней Теахупоо на острове Таити в Тихом океане.
Серфинг дебютировал в программе Олимпийских игр в Токико-2020. В этом виде спорта разыгрывается два комплекта наград — по одному у мужчин и женщин.