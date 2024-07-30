Австралийский серфингист чуть не утонул на Олимпиаде

Как сообщает Daily Mail, Австралийский серфингист Джек Робинсон мог утонуть во время соревнований на Олимпийских играх.

«Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. У меня было мало воздуха и времени. Я вспомнил о многих парнях, испытавших здесь подобные проблемы. Обратный путь на берег также стал испытанием физических и духовных сил. Тут гораздо больше адреналина, но и на кону стоит гораздо больше», — заявил 26-летний спортсмен.

Робинсон назвал экстремальными условия, в которых проходят соревнования, и заявил, что серфинг может быть самым опасным видом спорта на Олимпиаде. В итоге австралиец вышел в четвертьфинал, выиграв дуэль с Джоном Флоренсом из США.

Соревнования по серфингу в рамках XXXIII Летних Олимпийских игр проходят рядом с деревней Теахупоо на острове Таити в Тихом океане.