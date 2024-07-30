Сербия завоевала первое золото на Олимпийских играх в Париже

Золото сербской команде принесли Дамир Микец и Зорана Арунович. В финальном поединке с представителями Турции сербский дуэт уступал со счетом 2:8, но последними выстрелами сумел вырвать победу и принести своей стране первую медаль на парижской Олимпиаде.

Для 37-летней Арунович это первая олимпийская медаль в карьере. У 40-летнего Микеца вторая награда — на Олимпиаде в Токио он завоевал серебро в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Микец и Арунович принесли Сербии седьмое олимпийское золото в современной истории. На Олимпиаде-2020 сербы показали свой лучший результат, увезя из Токио три олимпийских золота.

На Олимпийских играх в Париже Сербия представлена 113 спортсменами, которые выступают в 15 видах спорта.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Стрельба. Микст, пневматический пистолет, 10 м