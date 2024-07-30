Актер, исполнивший роль Диониса на открытии ОИ, принес извинения
Французский актер Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, принес свои извинения. Об этом сообщает CNN.
Французский актер Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, принес свои извинения. Об этом сообщает CNN.
«Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас. Я пересмотрел кадры. Они показались мне очень невинными», — сказал Катерин.
Церемония открытия Олимпийских игр прошла в пятницу, 26 июля, и стала первой в истории летних Игр, которая прошла за пределами стадиона. Местом действия была выбрана река Сена, на которой была проведена художественная программа, состоящая из 13 глав. Девятая по счету глава содержала сцену с дрэг-артистами, воссоздающими картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которая подверглась резкой критике и осуждению со стороны христианской общественности.
В воскресенье, 28 июля Международный олимпийский комитет (МОК) удалил со своих официальных ресурсов видеоролик с главными фрагментами церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.