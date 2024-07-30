Актер, исполнивший роль Диониса на открытии ОИ, принес извинения

«Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас. Я пересмотрел кадры. Они показались мне очень невинными», — сказал Катерин.