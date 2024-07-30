В Париже жалуются на «медленную воду» в бассейне. Это как?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Франция
5
8
3
38Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
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Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороЭмма НаварроЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороДонна ВекичКоко Гауфф
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороДжек ДрейперТэйлор Фритц
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороНуну Боржеш / Франсиско КабральДоминик Кепфер / Ян-Леннард Штруфф
Теннис. Мужчины. 2-й круг
13:00скороГаэль Монфис / Эдуар Роже-ВассленКевин Кравиц / Тим Пюц
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
13:00скороТомас ЧироАндрес Эрнандес Вера
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороМария Камила Оссорио СерраноДэниэлл Коллинз
Теннис. Женщины. 3-й круг
13:00скороАнгелик КерберЛейла Фернандес
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
13:13скороАнтти ТекониемиТай Ю-Хсуань
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороЛи ДжунхванСаги Муки
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороАльфа Умар ДжалоШарофиддин Болтабоев
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
13:26скороАнна Луиза Слиатчикас КаэтаноЗана Пинтарич
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
13:39скороАлександра МирчаСиакера Машаих
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
13:45скороВеликобританияНидерланды
Стрельба из лука. Мужчины
13:52скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороСШАГермания
Стрельба из лука. Женщины
14:05скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Бокс. Женщины. 1/16 финала
14:08скороМарселат СакобиСитора Турдыбекова
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороИрландияИндия
Дзюдо. Мужчины. 1/4 финала
14:16скороАнтонио ЭспозитоФрансуа Готье Дрейпу
14:44 (мск), источник: Sports

В Париже жалуются на «медленную воду» в бассейне. Это как?

Виновато регби!

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Источник: Reuters

С бассейном в Париже-2024 что-то не так: за три дня Олимпиады нет ни одного мирового рекорда в плавании (хотя потенциальные рекордсмены плыли уже не по одному разу). Да и в целом результаты крайне скромные.

Пловцы говорят, что в Париже — «медленная вода». Но что это значит?

Источник: Reuters

1. Для начала — про масштаб бедствия

Мировые рекорды — обычная история на Олимпиаде. Плавание входит в олимпийскую программу с первых Игр-1896, и всегда пловцы били рекорды. Исключений всего три — как раз те первые Игры: Афины-1896, Париж-1900, Сент-Луис-1904. Но их можно не учитывать — там разыгрывали от 4 до 9 комплектов медалей (сейчас — 37), а в Сент-Луисе вообще плыли нестандартные дистанции в ярдах вместо метров.

С Лондона-1908 мировые рекорды случались на каждой Олимпиаде. Меньше всего у Берлина-1936, Лондона-1948 и Хельсинки-1952 — по одному. Но опять же: их сложно сравнивать с современными Играми, все-таки 11 комплектов наград — это почти в четыре раза меньше, чем сейчас.

Если говорить про относительно современные Игры, то худший результат у Мехико-1968 и Атланты-1996 — по четыре мировых.

Даже в Лондоне-2012 пали девять мировых рекордов, а ведь туда пловцы приехали после знаменитой «костюмной эры» — World Aquatics запретил комбинезоны Speedo, в которых спортсмены успели разнести почти существующие мировые.

В Токио-2020 поставили шесть рекордов, причем один из них — в первый же день.

А что же Париж?

Источник: Reuters

2. В Париже за три дня не то, что рекордов нет, но и вообще результаты печальные

Ариарне Титмус выиграла коронные 400 м вольным, но проплыла на 2 секунды медленнее своего же мирового рекорда. Молли О’Каллахан на победных 200 м вольным не доплыла до лички больше секунды, хотя отчаянно рубилась с Титмус за золото.

Николо Маритненги выиграл на 100 м брассом, но показал худшее время для победителей Олимпиады в Афин-2004. Итальянец проплыл за 59,02 — для сравнения британец Адам Пити выиграл в Токио-2020 с результатом 57,37. У Пити в Париже, кстати, тоже не особо получилось — пока только серебро.

Двукратный чемпион мира румын Давид Попович выиграл 200 вольным с временем 1.44,72 — с таким результатом он не взял бы золото ни на одной Олимпиаде с Сиднея-2000.

Ближе всех к мировому пока был феноменальный Леон Маршан на 400 комплексом (в этом году он забрал последний рекорд Майкла Фелпса), но и ему не хватило.

В Париже плавание как будто откатилось лет на двадцать назад. Но в чем причина?

Источник: Reuters

3. Спортсмены говорят, что в Париже «медленная вода»

Удивлялся и наш единственный пловец на этих Играх Евгений Сомов: «Плылось тяжеловато, по ощущениям в мае я выше лежал на воде. Но тут все почему-то пока не показывают своего лучшего времени».

«Победа есть победа, но бассейн очень медленный. Сейчас главная цель оказаться первой в касании бортика, а не в том, чтобы плыть как можно быстрее», — сетовала Титмус.

Причин «медленной воды» может быть несколько: особенности очистки воды, ее температура, качество воздуха, искривленные стенки и/или особенности конструкции чаши.

«По поводу “медленной” воды, которая пока не позволяет пловцам выходить на мировые рекорды. Про “медленную” воду пловцы обычно говорят, когда чувствуют, что лежат в воде глубже обычного, и на скорости не получается подняться и лечь выше. Тебя обволакивает крошечными пузырьками в виде налета на коже.

Происходит это из-за системы подготовки воды. Когда используется ионизация, а не хлорирование, результат часто бывает именно таким. Вода становится мягче, и скорости снижаются», — объяснил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

Источник: Reuters

Американский комментатор Кайл Соквелл увидел еще одну проблему: «Не уверен, насколько хорошо это передается на камеру, но этот бассейн волнистый и остается таким долгое время. Спортсмены пробиваются через эти волны и это здорово влияет на них. Особенно на такой тяжелый стиль плавания, как брасс».

И отчасти Соквелл прав. Так в чем же дело?

4. Причина «медленной воды» в Париже — конструкция бассейна

Он слишком мелкий — всего 2,2 метра в глубину, хотя стандарт для олимпийского бассейна — 3 м. Эта огромная разница и влияет на результаты.

Пловцы соревнуются на Пари-ла-Дефанс Арена — это вообще-то регбийный стадион, который строился для домашних матчей клуба «Расинг 92». Для Олимпиады его переоборудовали в бассейн, но из-за ограничений площадки плавательная чаша получилась мелкой.

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И глубина многое определяет. Как это работает: пловцы при движении постоянно создают волны, которые отражаются ото дна. Отраженные волны возвращаются обратно к спортсменам, но чем мельче бассейн, тем чаще и сильнее это происходит, создавая ту самую волнистость на поверхности, про которую говорил Соквелл.

Все это повышает турбулентность, которая мешает атлетам плыть быстрее. Особенно это заметно на поворотах у борта бассейна, потому что там самые мощные волны.

В таком бассейне важность быстрого старта еще важнее: если вынырнешь первым, то волны достанутся соперникам.

Источник: Reuters

Тут есть еще и интересный психологический парадокс: пловцам на самом деле может казаться, что они плывут быстрее, чем обычно, хотя это не так. Просто дно ближе к спортсменам, поэтому и возникает такой обманчивый эффект — так же, как кажется, что самолет летит быстрее, когда он ближе к земле.

Например, Кэти Ледеки после бронзы на 400 м вольным удивлялась результату, потому что думала, что плывет «несколько быстрее обычного».

5. Есть и еще одна проблема, но субъективная — не все довольны условиями в олимпийской деревне

Ариарне Титмус считает, что это тоже влияет на результат: «Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления. Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты».

С ней согласен и трехкратный призер ОИ Джеймс Магнуссен: «Эта Олимпиада показывает, что это может быть одной из самых сложных в плане условий для установления мировых рекордов по плаванию. Отсутствие мировых рекордов сводится к экологичности, углеродному следу, веганскому менталитету, а не к высоким показателям.

У них был устав, в котором говорилось, что 60% еды в деревне должны быть веганскими, и за день до церемонии открытия у них закончились мясные и молочные продукты в деревне, потому что они не ожидали, что так много спортсменов выберут мясные и молочные продукты вместо веганских.

Похоже, Париж хотел, чтобы на Играх экология была на первом месте, а результаты на втором. Я не знаю, политическая это позиция или это позиция затрат, но думаю, что нам нужно будет искать другие варианты, потому что Олимпиада — это главное спортивное событие в мире».

Источник: Reuters

***

Тренер Маршана (и бывший Фелпса) Боб Боумэн считает, что если мировой рекорд в Париже все-таки случится, то он будет по-настоящему феноменальным, потому что условия в бассейне для рекордов не созданы.

В таких мелких бассейнах Олимпиады больше проводить не будут — год назад World Aquatics ввела стандарт на минимальную глубину чаши в 2,5 м.

Ну, а Париж-2024 пока близок к антирекорду.

Автор: Антон Пилясов

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