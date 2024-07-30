В Париже жалуются на «медленную воду» в бассейне. Это как?

С бассейном в Париже-2024 что-то не так: за три дня Олимпиады нет ни одного мирового рекорда в плавании (хотя потенциальные рекордсмены плыли уже не по одному разу). Да и в целом результаты крайне скромные.

Пловцы говорят, что в Париже — «медленная вода». Но что это значит?

1. Для начала — про масштаб бедствия

Мировые рекорды — обычная история на Олимпиаде. Плавание входит в олимпийскую программу с первых Игр-1896, и всегда пловцы били рекорды. Исключений всего три — как раз те первые Игры: Афины-1896, Париж-1900, Сент-Луис-1904. Но их можно не учитывать — там разыгрывали от 4 до 9 комплектов медалей (сейчас — 37), а в Сент-Луисе вообще плыли нестандартные дистанции в ярдах вместо метров.

С Лондона-1908 мировые рекорды случались на каждой Олимпиаде. Меньше всего у Берлина-1936, Лондона-1948 и Хельсинки-1952 — по одному. Но опять же: их сложно сравнивать с современными Играми, все-таки 11 комплектов наград — это почти в четыре раза меньше, чем сейчас.

Если говорить про относительно современные Игры, то худший результат у Мехико-1968 и Атланты-1996 — по четыре мировых.

Даже в Лондоне-2012 пали девять мировых рекордов, а ведь туда пловцы приехали после знаменитой «костюмной эры» — World Aquatics запретил комбинезоны Speedo, в которых спортсмены успели разнести почти существующие мировые.

В Токио-2020 поставили шесть рекордов, причем один из них — в первый же день.

А что же Париж?

2. В Париже за три дня не то, что рекордов нет, но и вообще результаты печальные

Ариарне Титмус выиграла коронные 400 м вольным, но проплыла на 2 секунды медленнее своего же мирового рекорда. Молли О’Каллахан на победных 200 м вольным не доплыла до лички больше секунды, хотя отчаянно рубилась с Титмус за золото.

Николо Маритненги выиграл на 100 м брассом, но показал худшее время для победителей Олимпиады в Афин-2004. Итальянец проплыл за 59,02 — для сравнения британец Адам Пити выиграл в Токио-2020 с результатом 57,37. У Пити в Париже, кстати, тоже не особо получилось — пока только серебро.

Двукратный чемпион мира румын Давид Попович выиграл 200 вольным с временем 1.44,72 — с таким результатом он не взял бы золото ни на одной Олимпиаде с Сиднея-2000.

Ближе всех к мировому пока был феноменальный Леон Маршан на 400 комплексом (в этом году он забрал последний рекорд Майкла Фелпса), но и ему не хватило.

В Париже плавание как будто откатилось лет на двадцать назад. Но в чем причина?

3. Спортсмены говорят, что в Париже «медленная вода»

Удивлялся и наш единственный пловец на этих Играх Евгений Сомов: «Плылось тяжеловато, по ощущениям в мае я выше лежал на воде. Но тут все почему-то пока не показывают своего лучшего времени».

«Победа есть победа, но бассейн очень медленный. Сейчас главная цель оказаться первой в касании бортика, а не в том, чтобы плыть как можно быстрее», — сетовала Титмус.

Причин «медленной воды» может быть несколько: особенности очистки воды, ее температура, качество воздуха, искривленные стенки и/или особенности конструкции чаши.

«По поводу “медленной” воды, которая пока не позволяет пловцам выходить на мировые рекорды. Про “медленную” воду пловцы обычно говорят, когда чувствуют, что лежат в воде глубже обычного, и на скорости не получается подняться и лечь выше. Тебя обволакивает крошечными пузырьками в виде налета на коже.



Происходит это из-за системы подготовки воды. Когда используется ионизация, а не хлорирование, результат часто бывает именно таким. Вода становится мягче, и скорости снижаются», — объяснил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

Американский комментатор Кайл Соквелл увидел еще одну проблему: «Не уверен, насколько хорошо это передается на камеру, но этот бассейн волнистый и остается таким долгое время. Спортсмены пробиваются через эти волны и это здорово влияет на них. Особенно на такой тяжелый стиль плавания, как брасс».

И отчасти Соквелл прав. Так в чем же дело?

4. Причина «медленной воды» в Париже — конструкция бассейна

Он слишком мелкий — всего 2,2 метра в глубину, хотя стандарт для олимпийского бассейна — 3 м. Эта огромная разница и влияет на результаты.

Пловцы соревнуются на Пари-ла-Дефанс Арена — это вообще-то регбийный стадион, который строился для домашних матчей клуба «Расинг 92». Для Олимпиады его переоборудовали в бассейн, но из-за ограничений площадки плавательная чаша получилась мелкой.

И глубина многое определяет. Как это работает: пловцы при движении постоянно создают волны, которые отражаются ото дна. Отраженные волны возвращаются обратно к спортсменам, но чем мельче бассейн, тем чаще и сильнее это происходит, создавая ту самую волнистость на поверхности, про которую говорил Соквелл.

Все это повышает турбулентность, которая мешает атлетам плыть быстрее. Особенно это заметно на поворотах у борта бассейна, потому что там самые мощные волны.

В таком бассейне важность быстрого старта еще важнее: если вынырнешь первым, то волны достанутся соперникам.

Тут есть еще и интересный психологический парадокс: пловцам на самом деле может казаться, что они плывут быстрее, чем обычно, хотя это не так. Просто дно ближе к спортсменам, поэтому и возникает такой обманчивый эффект — так же, как кажется, что самолет летит быстрее, когда он ближе к земле.

Например, Кэти Ледеки после бронзы на 400 м вольным удивлялась результату, потому что думала, что плывет «несколько быстрее обычного».

5. Есть и еще одна проблема, но субъективная — не все довольны условиями в олимпийской деревне

Ариарне Титмус считает, что это тоже влияет на результат: «Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в олимпийской деревне усложняет выступления. Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты».

С ней согласен и трехкратный призер ОИ Джеймс Магнуссен: «Эта Олимпиада показывает, что это может быть одной из самых сложных в плане условий для установления мировых рекордов по плаванию. Отсутствие мировых рекордов сводится к экологичности, углеродному следу, веганскому менталитету, а не к высоким показателям.



У них был устав, в котором говорилось, что 60% еды в деревне должны быть веганскими, и за день до церемонии открытия у них закончились мясные и молочные продукты в деревне, потому что они не ожидали, что так много спортсменов выберут мясные и молочные продукты вместо веганских.



Похоже, Париж хотел, чтобы на Играх экология была на первом месте, а результаты на втором. Я не знаю, политическая это позиция или это позиция затрат, но думаю, что нам нужно будет искать другие варианты, потому что Олимпиада — это главное спортивное событие в мире».

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Тренер Маршана (и бывший Фелпса) Боб Боумэн считает, что если мировой рекорд в Париже все-таки случится, то он будет по-настоящему феноменальным, потому что условия в бассейне для рекордов не созданы.

В таких мелких бассейнах Олимпиады больше проводить не будут — год назад World Aquatics ввела стандарт на минимальную глубину чаши в 2,5 м.

Ну, а Париж-2024 пока близок к антирекорду.