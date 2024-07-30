Сборная Италии по волейболу разгромила Египет на Олимпиаде-2024
Это уже вторая победа команды Фердинандо Ди Джорджи на турнире.
Это уже вторая победа команды Фердинандо Ди Джорджи на турнире.
В матче второго тура группового этапа олимпийского турнира сборная Италии в трех сетах была сильнее представителей Египта — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20).
Ранее в первом туре итальянцы обыграли сборную Бразилию — 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21). 3 августа в заключительном туре группового этапа команде Италии предстоит встретиться со сборной Польши.
Мужская сборная Италии по волейболу еще ни разу в своей истории не побеждала на Олимпийских играх. «Скуадра аддзура» трижды выигрывала серебряные медали на Олимпиадах и столько же — бронзовые.
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд — три группы по четыре участника в каждой. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трех занявших в своих группах третьи места.