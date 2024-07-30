Сборная Испании вырвала победу в матче с Грецией на Олимпиаде

Сборная Испании одержала победу в матче второго тура баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже. Испанцы переиграли сборную Греции со счетом 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21). Результат определился в самой концовке, в которой сильнее были испанские баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей был легкий форвард Санти Альдама, выступающий в НБА за «Мемфис Гриззлис». На его счету 19 очков, а также 12 подборов и две передачи. У греков лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо. В активе звезды «Милуоки Бакс» 27 очков, 11 подборов и три передачи.

В первом туре соревнований и испанцы, и греки потерпели поражения. Греция проиграла сборной Канады со счетом 79:86, а испанцы уступили в игре с Австралией — 80:92.

Сборная Греции еще ни разу в своей истории не завоевывала медалей на Олимпийских игр. Испанцы четыре раза становились призерами олимпийского турнира по баскетболу — серебро в 1984, 2008 и 2012 годах и бронза на Олимпиаде в Рио 2016 года.