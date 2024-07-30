На создание платья Селин Дион для ОИ-2024 ушло более 1000 часов

Специально для этого события модный дом Dior разработал роскошное сверкающее платье из шелка, расшитого бисером, стеклярусом и бусинами, создающими эффект мерцающей звездной пыли. Главным украшением наряда стал его шлейф, состоявший из 500 метров бахромы.

В этом наряде Дион исполнила песню Эдит Пиаф «Гимн любви» (Hymne à l'amour), находясь в это время на втором этаже Эйфелевой башни на высоте 125 метров.

Для воплощения в жизнь задумки дизайнера Марии Грации Кьюри потребовались титанические усилия мастеров, которые суммарно потратили на создание более 1000 часов кропотливой работы.

Селин Дион выступила на сцене впервые за два года. В 2022 году у канадской певицы было диагностировано неизлечимое заболевание — синдром мышечной скованности. Из-за этого она была вынуждена отменить свое мировое турне.