На создание платья Селин Дион для ОИ-2024 ушло более 1000 часов
Стали известны подробности создания платья канадской певицы Селин Дион, в котором она выступала на церемонии открытия Олимпийских игр.
Стали известны подробности создания платья канадской певицы Селин Дион, в котором она выступала на церемонии открытия Олимпийских игр.
Специально для этого события модный дом Dior разработал роскошное сверкающее платье из шелка, расшитого бисером, стеклярусом и бусинами, создающими эффект мерцающей звездной пыли. Главным украшением наряда стал его шлейф, состоявший из 500 метров бахромы.
В этом наряде Дион исполнила песню Эдит Пиаф «Гимн любви» (Hymne à l'amour), находясь в это время на втором этаже Эйфелевой башни на высоте 125 метров.
Для воплощения в жизнь задумки дизайнера Марии Грации Кьюри потребовались титанические усилия мастеров, которые суммарно потратили на создание более 1000 часов кропотливой работы.
Селин Дион выступила на сцене впервые за два года. В 2022 году у канадской певицы было диагностировано неизлечимое заболевание — синдром мышечной скованности. Из-за этого она была вынуждена отменить свое мировое турне.
Дион выступила на церемонии открытии Олимпиады во второй раз. Ранее она исполнила песню The Power of the Dream во время открытия Олимпийских игр 1996 года в Атланте.