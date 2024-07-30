Волейболисты США в пяти сетах победили сборную Германии
Сборная Германии смогла отыграться со счета 0:2, но в концовке сильнее были американцы.
Сборная Германии смогла отыграться со счета 0:2, но в концовке сильнее были американцы.
Мужская сборная США одержала победу над сборной Германии в матче второго тура Олимпийских игр в Париже — 3:2 (25:21, 25:17, 17:25, 20:25, 15:11).
Эта победа стала второй на турнире для подопечных Джона Спироу. В первом туре американцы обыграли сборную Аргентины со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).
2 августа в заключительном туре группового этапа волейболисты США встретятся с Японией, а немцы — с аргентинцами.
Мужская сборная США по волейболу трижды побеждала на Олимпийских играх — в 1984, 1988 и 2008 годах. Волейболисты Германии еще ни разу не завоевывали медали на Олимпиадах.
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд — три группы по четыре участника в каждой. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трех занявших в своих группах третьи места.