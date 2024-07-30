Сборная КНДР завоевала первую медаль на Олимпиаде в Париже
В финальном матче в соревнованиях по настольному теннису в миксте Ли Джон Сик и Ким Кым Ён уступили соперникам из Китая.
В финальном матче в соревнованиях по настольному теннису в миксте Ли Джон Сик и Ким Кым Ён уступили соперникам из Китая.
Сборная Китая завоевала золотые медали турнира смешанных пар по настольному теннису. В финале Ван Чуцинь и Сунь Инша обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8).
Эта золотая медаль стала шестой по счету в копилке спортсменов из Поднебесной. Победа в настольном теннисе позволила им возглавить медальный зачет.
Для спортсменов из Северной Кореи серебряная медаль стала первой на Олимпийских играх в Париже. Атлеты из КНДР пропустили Игры в Токио из-за пандемии коронавируса, на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро на счету сборной было семь медалей — два золота, три серебра и две бронзы.
Париж, Франция. Настольный теннис. Микст.
1. Ван Чуцинь — Сунь Инша (Китай).
2. Ли Джон Сика — Ким Кым Ён (КНДР).
3. Лим Чжон Хун — Син Ю Бин (Южная Корея).