Сборная КНДР завоевала первую медаль на Олимпиаде в Париже

Сборная Китая завоевала золотые медали турнира смешанных пар по настольному теннису. В финале Ван Чуцинь и Сунь Инша обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8).

Эта золотая медаль стала шестой по счету в копилке спортсменов из Поднебесной. Победа в настольном теннисе позволила им возглавить медальный зачет.

Для спортсменов из Северной Кореи серебряная медаль стала первой на Олимпийских играх в Париже. Атлеты из КНДР пропустили Игры в Токио из-за пандемии коронавируса, на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро на счету сборной было семь медалей — два золота, три серебра и две бронзы.