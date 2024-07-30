1,4 миллиарда евро в канализацию. Проект «олимпийский триатлон в Сене» близок к краху

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
43Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Брейк-данс
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Расписание событий
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
19:11скороМишель КроппенДжорджия Чезарини
Гимнастика спортивная. Женщины
19:15скороКомандное первенство. Женщины. Финал
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
19:24скороЯйлагуль РамазановаАн Циксюань
Стрельба из лука. Мужчины
19:37скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Стрельба из лука. Женщины
19:50скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороФранцияБразилия
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороСША (олимп.)Гвинея (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороНовая Зеландия (олимп.)Франция (олимп.)
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороАлонсо КорреаРео Инаба
Теннис. Женщины. 3-й круг
20:00скороИга СвентекВан Сиюй
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
20:03скороИльфат АбдуллинЭрик Петерс
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
20:16скороАдам ЛиДхирай Боммадевара
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
20:29скороЯн КсяолеиРихаб Эльвалид
Фехтование. Женщины
20:30скороЖенщины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место
Бадминтон. Мужчины. Группа M
20:30скороЯн ЛоудаУриэль Франциско Канжура Артига
Бадминтон. Мужчины. Группа N
20:30скороТобиас КюнциАнуолувапо Опеори
Бадминтон. Женщины. Группа N
20:30скороКирсти ГилморХе Бинь Джао
Водное поло. Мужчины. Группа A
20:30скороЧерногорияГреция
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
20:36скороКаули ВаастЙоан Дуру
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
20:42скороГабриела ШлоессерЛиза Барбелин
18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

1,4 миллиарда евро в канализацию. Проект «олимпийский триатлон в Сене» близок к краху

В Париже ожидаются новые ливни, которые могут окончательно закрыть вопрос о соревнованиях в фекальной реке.

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Эпопея с переносом соревнований по олимпийских триатлону в реке Сене ярко демонстрирует, что бывает, когда спорт становится жертвой большой политики. Еще год назад было понятно, что никакие супердорогие очистные сооружения не могут гарантировать безопасной воды в главной парижской реке, если пойдет сильный дождь. Однако мэр Парижа Анн Идальго упорно запрещала переносить соревнования из этого водоема в более предсказуемый, поскольку приведение Сены в божеский вид за 1,4 миллиарда евро было частью ее предвыборной программы. В итоге сама политик искупалась в фекальных водах назло критикам, а спортсмены сейчас вынуждены гадать — придется ли им плыть по неопробованной сложной трассе или соревноваться в дуатлоне, без плавательного этапа.

Убытки из-за переносов

Мужской старт триатлонистов, который должен бы состояться во вторник утром, перенесен на один день в надежде, что к среде под воздействием солнца уровень болезнетворных бактерий в реке уменьшится. В этом случае друг за другом стартуют женщины и мужчины. Однако вечером во вторник в столице Франции ожидается прибытие штормового фронта — Meteo France обещает дождь с грозой. А это гарантирует новые потоки грязи, которую хлынут в реку вместе с ливневыми стоками. После предыдущего ливня, который случился во время церемонии открытия в пятницу, Сена не могла восстановиться три дня. Замеры, проведенные в понедельник, давали цифру содержания кишечной палочки до 1553 КОЕ на 100 мл при санитарной норме до 1000 КОЕ для соревнований по плаванию на открытой воде.

Что делать в этой ситуации — никто не знает. Оргкомитет уже потерпел убытки из-за переноса стартов, и если они не состоятся и 31 июля, то есть еще слабая надежда на 2 августа. Но до него могут быть новые дожди. Если пловцы в открытой воде еще могут попытаться переместиться в другой водоем, то у триатлонистов выбора нет, поскольку быстро подготовить другую трассу, обеспечить ее безопасность, соорудить трибуны… Все это нереально. Поэтому всерьез рассматривается вариант превращения триатлона в дуатлон. В этом случае соревнования будут состоять из бега на 5 км, велогонки на 40 километров и снова бега на 10 км. Однако это совершенно другой расклад для спортсменов. Ситуация для фаворитов полностью переворачивается.

Да, в соревнованиях под открытым небом порой случаются разные казусы — морально триатлонисты к этому готовы. Время от времени отменяют и плавательный этап. Например, австралийцы рассказывают, что недавно так пришлось поступить после того, как на трассе заметили крокодила. Однако одно дело — первенство водокачки, а другое — Олимпиада, к которой спортсмены готовились три года, а организаторы — семь лет. Год назад во время тестовых соревнований в Париже тоже были ливни, и пришлось отменять старты в открытой воде. Уже тогда было понятно, что от красивой идеи поплавать в Сене в исторических декорациях надо отказываться и стартовать в том месте, которое не будет приходить в непотребный вид от каждого дождика. В конце концов, серфинг французу не постеснялись отправить на Таити. Почему того же не сделали с триатлоном и марафонским плаванием?

Здоровье спортсменов является приоритетом?

«Можно назвать это катастрофой. Это недостойно нашего вида спорта, — приводит издание NRK слова Арильда Твейтена, руководителя спортивного отдела Норвежской ассоциации триатлона. — Я думаю, виной всему французская самонадеянность. Они настолько верили в свой проект по очистке Сены, что даже не озаботились альтернативными планами. Экологический проект был для них вопросом престижа. И когда добиться желаемого не удалось, они оказались беспомощны».

Из-за сильного загрязнения сточными водами Сена была закрыта для плавания ровно сто лет. Такая же ситуация с небольшими водоемами практически во всех мегаполисах мира, в том числе и в России. Привести реку в порядок и открыть на ней общественные пляжи — действительно красивая идея. И французы много сделали, чтобы она осуществилась, — выше по течению Сены по отношению к Парижу построены мощные очистные сооружения, которые в перспективе действительно улучшат экологическую ситуацию. Однако пиар-кампания возымела обратный эффект — внимание к качеству воды стало запредельным. Сами спортсмены говорят, что многократно стартовали и в более грязных водах — у них целые методики, как избежать попадания в больницу после таких фекальных заплывов.

Однако на фоне шумихи ни международные федерации, ни МОК уже не могут заставить атлетов соревноваться в ситуации, когда вода не отвечает всем параметрам безопасности. Иначе их сотрут в порошок врачи и экологи. В итоге тренировки сейчас бесконечно переносят, что не менее опасно, чем кишечная палочка в воде. Ведь на Сене из-за дождей сильное течение, и стартовать в такой ситуации на незнакомой трассе просто опасно. «Это кошмар, когда погода становится единственным фактором, определяющим, как будут проходить соревнования», — говорит тренер австралийской сборной Анна Мирес. — Это не тот результат, который мы хотели увидеть. Но мы понимаем, что имеют место непредвиденные обстоятельства. Самое важное, что благополучие и здоровье спортсменов являются приоритетом".

Олег Шамонаев

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