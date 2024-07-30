1,4 миллиарда евро в канализацию. Проект «олимпийский триатлон в Сене» близок к краху

Эпопея с переносом соревнований по олимпийских триатлону в реке Сене ярко демонстрирует, что бывает, когда спорт становится жертвой большой политики. Еще год назад было понятно, что никакие супердорогие очистные сооружения не могут гарантировать безопасной воды в главной парижской реке, если пойдет сильный дождь. Однако мэр Парижа Анн Идальго упорно запрещала переносить соревнования из этого водоема в более предсказуемый, поскольку приведение Сены в божеский вид за 1,4 миллиарда евро было частью ее предвыборной программы. В итоге сама политик искупалась в фекальных водах назло критикам, а спортсмены сейчас вынуждены гадать — придется ли им плыть по неопробованной сложной трассе или соревноваться в дуатлоне, без плавательного этапа.

Убытки из-за переносов

Мужской старт триатлонистов, который должен бы состояться во вторник утром, перенесен на один день в надежде, что к среде под воздействием солнца уровень болезнетворных бактерий в реке уменьшится. В этом случае друг за другом стартуют женщины и мужчины. Однако вечером во вторник в столице Франции ожидается прибытие штормового фронта — Meteo France обещает дождь с грозой. А это гарантирует новые потоки грязи, которую хлынут в реку вместе с ливневыми стоками. После предыдущего ливня, который случился во время церемонии открытия в пятницу, Сена не могла восстановиться три дня. Замеры, проведенные в понедельник, давали цифру содержания кишечной палочки до 1553 КОЕ на 100 мл при санитарной норме до 1000 КОЕ для соревнований по плаванию на открытой воде.

Что делать в этой ситуации — никто не знает. Оргкомитет уже потерпел убытки из-за переноса стартов, и если они не состоятся и 31 июля, то есть еще слабая надежда на 2 августа. Но до него могут быть новые дожди. Если пловцы в открытой воде еще могут попытаться переместиться в другой водоем, то у триатлонистов выбора нет, поскольку быстро подготовить другую трассу, обеспечить ее безопасность, соорудить трибуны… Все это нереально. Поэтому всерьез рассматривается вариант превращения триатлона в дуатлон. В этом случае соревнования будут состоять из бега на 5 км, велогонки на 40 километров и снова бега на 10 км. Однако это совершенно другой расклад для спортсменов. Ситуация для фаворитов полностью переворачивается.

Да, в соревнованиях под открытым небом порой случаются разные казусы — морально триатлонисты к этому готовы. Время от времени отменяют и плавательный этап. Например, австралийцы рассказывают, что недавно так пришлось поступить после того, как на трассе заметили крокодила. Однако одно дело — первенство водокачки, а другое — Олимпиада, к которой спортсмены готовились три года, а организаторы — семь лет. Год назад во время тестовых соревнований в Париже тоже были ливни, и пришлось отменять старты в открытой воде. Уже тогда было понятно, что от красивой идеи поплавать в Сене в исторических декорациях надо отказываться и стартовать в том месте, которое не будет приходить в непотребный вид от каждого дождика. В конце концов, серфинг французу не постеснялись отправить на Таити. Почему того же не сделали с триатлоном и марафонским плаванием?

Здоровье спортсменов является приоритетом?

«Можно назвать это катастрофой. Это недостойно нашего вида спорта, — приводит издание NRK слова Арильда Твейтена, руководителя спортивного отдела Норвежской ассоциации триатлона. — Я думаю, виной всему французская самонадеянность. Они настолько верили в свой проект по очистке Сены, что даже не озаботились альтернативными планами. Экологический проект был для них вопросом престижа. И когда добиться желаемого не удалось, они оказались беспомощны».

Из-за сильного загрязнения сточными водами Сена была закрыта для плавания ровно сто лет. Такая же ситуация с небольшими водоемами практически во всех мегаполисах мира, в том числе и в России. Привести реку в порядок и открыть на ней общественные пляжи — действительно красивая идея. И французы много сделали, чтобы она осуществилась, — выше по течению Сены по отношению к Парижу построены мощные очистные сооружения, которые в перспективе действительно улучшат экологическую ситуацию. Однако пиар-кампания возымела обратный эффект — внимание к качеству воды стало запредельным. Сами спортсмены говорят, что многократно стартовали и в более грязных водах — у них целые методики, как избежать попадания в больницу после таких фекальных заплывов.

Однако на фоне шумихи ни международные федерации, ни МОК уже не могут заставить атлетов соревноваться в ситуации, когда вода не отвечает всем параметрам безопасности. Иначе их сотрут в порошок врачи и экологи. В итоге тренировки сейчас бесконечно переносят, что не менее опасно, чем кишечная палочка в воде. Ведь на Сене из-за дождей сильное течение, и стартовать в такой ситуации на незнакомой трассе просто опасно. «Это кошмар, когда погода становится единственным фактором, определяющим, как будут проходить соревнования», — говорит тренер австралийской сборной Анна Мирес. — Это не тот результат, который мы хотели увидеть. Но мы понимаем, что имеют место непредвиденные обстоятельства. Самое важное, что благополучие и здоровье спортсменов являются приоритетом".