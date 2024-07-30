«Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
43Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
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Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Расписание событий
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
19:11скороМишель КроппенДжорджия Чезарини
Гимнастика спортивная. Женщины
19:15скороКомандное первенство. Женщины. Финал
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
19:24скороЯйлагуль РамазановаАн Циксюань
Стрельба из лука. Мужчины
19:37скороМужчины. Личное первенство. 1/16 финала
Стрельба из лука. Женщины
19:50скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороФранцияБразилия
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороСША (олимп.)Гвинея (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороНовая Зеландия (олимп.)Франция (олимп.)
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороАлонсо КорреаРео Инаба
Теннис. Женщины. 3-й круг
20:00скороИга СвентекВан Сиюй
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
20:03скороИльфат АбдуллинЭрик Петерс
Стрельба из лука. Мужчины. 1/32 финала
20:16скороАдам ЛиДхирай Боммадевара
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
20:29скороЯн КсяолеиРихаб Эльвалид
Фехтование. Женщины
20:30скороЖенщины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место
Бадминтон. Мужчины. Группа M
20:30скороЯн ЛоудаУриэль Франциско Канжура Артига
Бадминтон. Мужчины. Группа N
20:30скороТобиас КюнциАнуолувапо Опеори
Бадминтон. Женщины. Группа N
20:30скороКирсти ГилморХе Бинь Джао
Водное поло. Мужчины. Группа A
20:30скороЧерногорияГреция
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
20:36скороКаули ВаастЙоан Дуру
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
20:42скороГабриела ШлоессерЛиза Барбелин
20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию

Герой дня для наших болельщиков — Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана.

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«Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию | Источник: Reuters

Россияне постепенно расчехлили медальный зачет Олимпиады в Париже — правда, пока завоевывают награды под другими флагами. Накануне молдаванин из Москвы Адиль Османов взял бронзу в дзюдо, во вторник на том же татами до бронзы добрался Сомон Махмадбеков из Таджикистана. Но эта история гораздо красивее.

Брат за брата

Махмадбековы — целая дзюдоистская династия в Иркутске. Дяди Сомона Фотех и Эргаш в 2008-м основали в Иркутске российско-японскую школу «Сигеки Мори» и сами тренируют братьев — правда, двоюродных, но в своей речи ни тот ни другой такую оговорку не делают. Но брат Сомона Махмадбек выступает за Россию. Он был в списках участников Олимпиады, одобренных МОК, и мог встретиться с Сомоном в Париже. Как знать, может, даже в битве за медаль. Это была мечта родственников.

Сначала Махмадбек единственный согласился на приглашение МОК, но после заявления федерации о бойкоте Игр (допустили только четверых из 13 заявленных) и недолгой молчаливой борьбы Махмадбеков отказался от данного согласия.

«СЭ» поздравил представителя Таджикистана с первой медалью страны на Олимпиады буквально через пять минут после завоевания. Сомон шел по микст-зоне в сопровождении оператора-любителя из числа персонала таджикской сборной, который своим ревом пугал всех японцев, а затем запел «Таджикистооооон». Сомон отвечал спокойно и ему, и корреспонденту «СЭ». Жаль в микст-зоне запрещено снимать видео. Там сначала вообще не поняли, кого я жду, — кажется, название Таджикистан ничего волонтерам не сказало. Ну, сегодня про него точно узнало больше людей, которые будут гуглить медальный зачет.

Жаль, что на Олимпиаде нет россиян

— Какие эмоции, Сомон?

— Я пока не осознал. Я очень счастлив, что смог завоевать эту медаль. Я шел к этому всю свою карьеру, всю жизнь. Этот год плодотворный у меня получился. Смог медаль с чемпионата мира увезти первую для себя, и сейчас на Олимпиаде, первую для страны.

— Можно было и повыше забраться?

— Да, можно было однозначно. Когда я проиграл в четвертьфинале грузину [Григалашвили], тренер был очень недоволен. Мы именно на него готовились много. Подустал, ошибся, отдал захват — и все, проиграл. По своей глупости.

— Как тебе организация Олимпиады в Париже?

— В Токио было намного лучше, честно говоря. Олимпийская деревня стала меньше, в Японии она была красивее. Организация здесь очень плохая. Автобусы опаздывают, много мелочей. Столовая тоже не такая, как три года назад, там очереди бывают огромные. Неудобно.

— Какие планы?

— Хочу отдохнуть немного от дзюдо. Месяца два. Потом уже обратно к тренировкам.

— Давай расскажем, что тебя связывает с Россией.

— Я сам тренируюсь в Иркутске, в клубе Мори, там дядя — главный тренер. Брат Махмадбек выступает за Россию, вы наверняка его знаете. Мы так решили, что один будет за Таджикистан бороться, потому что родители живут в Душанбе, а я с семи лет переехал в Иркутск с дядями. Я с ними живу, они меня воспитали. Решили поделить страны. Мы в одной весовой категории, и мечта моего дяди была — чтобы мы вышли в олимпийский финал и боролись между собой.

— Жаль, что россиян нет на Олимпиаде?

— Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Пацаны трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией. И на конкуренцию на олимпийском турнире это повлияло.

— Ты бы на месте Махмадбека поехал на Олимпиаду?

(Вздыхает.). Но он же отказался. Из-за того, что пацаны тоже отказались. Он тоже после такого совместного решения сказал, что не поедет.

— Просто сначала же согласился…

— Я про эту историю особо не хочу говорить, не знаю, честно.

— Даже если диктофон уберу?

— Даже если уберешь. (Смеется.). Но медаль я посвящаю брату в том числе, я на сто процентов уверен, что он рад за меня. Это не только моя медаль, это медаль всей моей семьи и всей страны.

Дмитрий Кузнецов

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