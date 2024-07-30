Регбистки сборной Новой Зеландии завоевали золотые медали ОИ в Париже
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 завоевала золотые медали Олимпийских игр в Париже.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 завоевала золотые медали Олимпийских игр в Париже.
Во вторник в финале соревнований новозеландская команда переиграла сборную Канады со счетом 19:12.
Бронзовые медали достались сборной США, обыгравшей в матче за третье место команду Австралии — 14:12.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК им предоставлен нейтральный статус. Они выступают без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.