Регбистки сборной Новой Зеландии завоевали золотые медали ОИ в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа B
22:00скороБразилияГермания
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороПарагвай (олимп.)Мали (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороИзраиль (олимп.)Япония (олимп.)
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
22:04скороСедрик Белони-ДюльпреВандерли де Соуза
Бадминтон. Мужчины. Группа B
22:10скороКристо Попов / Тома Жуниор ПоповОндрей Крал/Адам Мендрек
Бадминтон. Женщины. Группа D
22:10скороЧонгколфан Кититаракул / Равинда ПрачонгжайХа На Бик/ Со Хе Ли
Бадминтон. Женщины. Группа D
22:10скороМайкен Фруэгрорд / Сара ТыгесенМарго Ламбер / Анне Тран
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
22:20скороКаан АйкутсунАрлен Лопес
Серфинг. Женщины
22:24скороЖенщины. 1/4 финала
Бокс. Женщины. 1/8 финала
22:36скороТатьяна Регина Де ХесусЯм Эджи
Бокс. Женщины. 1/8 финала
22:52скороПреетиЕни Ариас
Серфинг. Женщины
23:00скороЖенщины. 1/4 финала
Бокс. Женщины. 1/16 финала
23:08скороСюй ЦичуаньИрма Теста
Бокс. Женщины. 1/16 финала
23:24скороОмейлин Каролина Алькала ЧеговияЮлия Шеремета
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
23:35скороСШАСербия
Серфинг. Женщины
23:36скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
31.07скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Мужчины
31.07скороМужчины. 1/2 финала
Серфинг. Мужчины
31.07скороМужчины. 1/2 финала
Серфинг. Женщины
31.07скороЖенщины. 1/2 финала
22:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Регбистки сборной Новой Зеландии завоевали золотые медали ОИ в Париже

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 завоевала золотые медали Олимпийских игр в Париже.

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Регбистки сборной Новой Зеландии завоевали золотые медали ОИ в Париже | Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник в финале соревнований новозеландская команда переиграла сборную Канады со счетом 19:12.

Бронзовые медали достались сборной США, обыгравшей в матче за третье место команду Австралии — 14:12.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК им предоставлен нейтральный статус. Они выступают без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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