Сборные Франции и США вышли в плей-офф олимпийского турнира по футболу. Команда Анри сыграет с Аргентиной

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
7
2
4
2Китай
6
6
2
44Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сомон Махмадбеков
Антонио Эспозито
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Маттиас Кассе
Ли Джунхван
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Натан Хейлс
Ци Ин
Жан Пьер Карденас Броль
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша
Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин
Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Сербия
Турция
Индия
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороСамет ГумусСакен Бибоссинов
Стрельба из лука. Женщины
21:08скороЖенщины. Личное первенство. 1/16 финала
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
21:12скороГабриэл МединаЖоао Чианка
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:16скороХуанма Лопес де ХесусХасанбой Дусматов
Бадминтон. Женщины. Группа D
21:20скороСупанида КатетхонгЛо Син Янь Хэппи
Бадминтон. Женщины. Группа I
21:20скороЙео Джиа МинКейт Фо Куне
Бадминтон. Мужчины. Группа K
21:20скороЛе Дук ФатФабиан Рот
Теннис. Мужчины. 2-й круг
21:30скороСебастьян ОфнерДаниил Медведев
Фехтование. Женщины
21:30скороЖенщины. Шпага, командное первенство. Финал
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:32скороАлександр ХижнякПилип Акилов
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:48скороЭумир МарсиальТурабек Хабибуллаев
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
21:48скороДжек РобинсонИтан Юинг
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороФранцияКанада
Баскетбол. Мужчины. Группа B
22:00скороБразилияГермания
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороШвецияДания
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороПарагвай (олимп.)Мали (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороИзраиль (олимп.)Япония (олимп.)
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
22:04скороСедрик Белони-ДюльпреВандерли де Соуза
Водное поло. Мужчины. Группа B
22:05скороИспанияВенгрия
Бадминтон. Мужчины. Группа B
22:10скороКристо Попов / Тома Жуниор ПоповОндрей Крал/Адам Мендрек
22:19 (мск), источник: Sport24

Сборные Франции и США вышли в плей-офф олимпийского турнира по футболу. Команда Анри сыграет с Аргентиной

Мужские сборные Франции и США по футболу вышли в плей-офф олимпийского турнира в Париже.

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Сборные Франции и США вышли в плей-офф олимпийского турнира по футболу. Команда Анри сыграет с Аргентиной | Источник: Getty Images

В 3-м туре группового этапа французы под руководством Тьерри Анри разгромили Новую Зеландию (3:0). Голами отметились Жан-Филипп Матета, Дезире Дуэ и Арно Калимуэндо.

Сборная США крупно обыграла команду Гвинеи (3:0). Дубль оформил Кевин Паредес, еще одним голом отметился Джордже Михайлович.

В четвертьфинале турнира Франция, вышедшая в плей-офф с первого места в группе, сыграет против сборной Аргентины, а национальная команда США сразится с Марокко.

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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