Сборные Франции и США вышли в плей-офф олимпийского турнира по футболу. Команда Анри сыграет с Аргентиной
Мужские сборные Франции и США по футболу вышли в плей-офф олимпийского турнира в Париже.
Мужские сборные Франции и США по футболу вышли в плей-офф олимпийского турнира в Париже.
В 3-м туре группового этапа французы под руководством Тьерри Анри разгромили Новую Зеландию (3:0). Голами отметились Жан-Филипп Матета, Дезире Дуэ и Арно Калимуэндо.
Сборная США крупно обыграла команду Гвинеи (3:0). Дубль оформил Кевин Паредес, еще одним голом отметился Джордже Михайлович.
В четвертьфинале турнира Франция, вышедшая в плей-офф с первого места в группе, сыграет против сборной Аргентины, а национальная команда США сразится с Марокко.