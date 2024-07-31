Маррей и Эванс отыграли два матчбола и вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде
Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниел Эванс вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в мужском парном разряде.
Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниел Эванс вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в мужском парном разряде.
В матче 2-го круга британцы обыграли бельгийский дуэт Сандер Жийе / Йоран Влиген со счетом 6:3, 6:7 (8:10), 11:9, отыграв два матчбола.
За выход в полуфинал Маррей и Эванс поспорят с победителями противостояния Тэйлор Фриц / Томми Пол (США) — Робин Хасе / Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).
Ранее двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде Энди Маррей заявил, что завершит карьеру после Олимпиады в Париже.