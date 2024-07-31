Итальянскую чемпионку расстроило отсутствие российских рапиристок на Играх | Источник: Спорт РИА Новости

По итогам соревнований рапиристок на Играх в столице Франции золото завоевала американка Ли Кифер, серебро — ее соотечественница Лорен Скраггс, бронзу — канадка Элеанор Харви. На Играх 2020 года в Токио чемпионкой также стала Кифер, а серебро и бронзу завоевали россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова соответственно. Женская сборная России также выиграла командные соревнования рапиристок.

«Очень больно видеть, даже заставляет задуматься, женский подиум рапиристок полностью североамериканским: две американки и одна канадка. И не было россиянок, не хватало сильной Инны Дериглазовой. Я уважаю всех, но это кощунство. Да, фехтование сильно изменилось, оно стало более открытым. Когда я была молодой, 30 лет назад, здесь доминировала только Европа: Германия, Италия, Франция, Румыния, Венгрия. Сейчас все по-другому, наступила глобализация. Нельзя недооценивать ни одну страну: от Гонконга до Египта», — приводит слова Веццали La Repubblica.

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. При этом организация не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян. После этого российские фехтовальщики отказались заявляться на отборочные турниры к Олимпиаде в Париже.