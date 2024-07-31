Сборная Германии обыграла Бразилию с разницей в 13 очков в рамках Олимпиады

Лучшим в составе сборной Германии стал игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Шрёдер. На его счету 20 очков (четыре из девяти трёхочковых). Вторым по результативности в немецкой команде стал Франц Вагнер, набравший 17 очков.

В Бразилии больше всего очков набрал Яго Сантос, у которого на счету 18 очков в ходе встречи. Атакующий защитник Витор Бените, набравший 17 очков, из которых девять очков набраны тремя попаданиями из-за дуги, стал вторым по эффективности в команде.