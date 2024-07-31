Французская триатлонистка Богран выиграла золото Олимпиады-2024

27-летняя триатлонистка преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 55 секунд и стала первой француженкой, которая выиграла олимпийское золото в этом виде спорта. Богран на шесть секунд опередила швейцарку Жюли Деррон. Тройку призеров замкнула британская триатлонистка Бет Поттер, отставшая от Богран на 15 секунд.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Флора Даффи, представляющая Бермудские острова, финишировала на пятой строчке. 36-летняя спортсменка стала победительницей плавательной части триатлона, которая несмотря на все опасения о качестве воды, проходила в реке Сена.

Всего на старт вышли 55 триатлонисток, четыре из которых не сумели добраться до финиша.

Богран завоевала свою вторую олимпийскую медаль. На Олимпиаде в Токио она завоевала бронзу в смешанной триатлонной эстафете.

В 11:45 по московскому времени будет дан старт мужским олимпийским соревнованиям по триатлону. Смешанная триатлонная эстафета запланирована на понедельник, 5 августа.