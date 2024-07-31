На Олимпиаде усилили охрану сборной Израиля после убийства лидера ХАМАС | Источник: Reuters

Cпецслужбы Израиля усилят охрану спортсменов страны на Олимпийских играх в Париже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего руководителя «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, сообщает израильский портал Ynet.

У сотрудников израильской спецслужбы возникли опасения, что члены делегации Израиля могут стать объектами для мести. Спецслужбы Израиля и спецназ Франции с первых дней Олимпиады ведут усиленную охрану израильской сборной из-за антисимитких настроений. Сообщается, что еще до убийств руководителей ХАМАС и «Хезболлы» израильские спортсмены получали угрозы в социальных сетях на почве ненависти.

Фуад Мохсен Шукр, один из командующих вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболла», погиб при ударе Израиля по Бейруту. По данным ЦАХАЛ, Шукр был правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником по планированию и руководству боевыми операциями.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате атаки в Тегеране при прямом попадании ракеты. За убийство Хании глава Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю суровым наказанием.