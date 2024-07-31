Мартен Фуркад: Обожаю триатлон. Я бы без сомнений нырнул в Сену

Соревнования по триатлону на Олимпиаде были под вопросом из-за плохого качества воды в Сене после дождей. Организаторам пришлось перенести мужской старт на один день. Мужчины начали борьбу за медали сразу после женщин. У которых победительницей на дистанции стала француженка Кассандра Богран.

— Я не просто болельщик, я обожаю триатлон. Занимался им параллельно с началом своей карьеры в биатлоне, когда был юным. Так что очень внимательно слежу за этим видом спорта.

— И наверняка не пропустили разговоры о состоянии воды в Сене.

— Конечно, как человек, вовлеченный в проведение Олимпийских игр, и как члены комиссии спортсменов МОК, я внимательно следил за этим вопросом. И рад, что удалось сохранить и красоту гонки, и формат. Все к лучшему, хотя можно сказать нам повезло: и состояние воды оказалось удовлетворительным и, благодаря дождю, погода стала не такой жаркой, как была накануне. Иногда в организации мероприятий, как и в спорте, нужно немного удачи.

— А как спортсмен, как бы вы реагировали на все эти разговоры?

— Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы в Сену, — приводит слова Фуркада «Спорт-Экспресс».