Мартен Фуркад: Обожаю триатлон. Я бы без сомнений нырнул в Сену
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Париже.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Париже.
Соревнования по триатлону на Олимпиаде были под вопросом из-за плохого качества воды в Сене после дождей. Организаторам пришлось перенести мужской старт на один день. Мужчины начали борьбу за медали сразу после женщин. У которых победительницей на дистанции стала француженка Кассандра Богран.
— Я не просто болельщик, я обожаю триатлон. Занимался им параллельно с началом своей карьеры в биатлоне, когда был юным. Так что очень внимательно слежу за этим видом спорта.
— И наверняка не пропустили разговоры о состоянии воды в Сене.
— Конечно, как человек, вовлеченный в проведение Олимпийских игр, и как члены комиссии спортсменов МОК, я внимательно следил за этим вопросом. И рад, что удалось сохранить и красоту гонки, и формат. Все к лучшему, хотя можно сказать нам повезло: и состояние воды оказалось удовлетворительным и, благодаря дождю, погода стала не такой жаркой, как была накануне. Иногда в организации мероприятий, как и в спорте, нужно немного удачи.
— А как спортсмен, как бы вы реагировали на все эти разговоры?
— Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы в Сену, — приводит слова Фуркада «Спорт-Экспресс».
Олимпийские игры завершатся 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе приехали 15 россиян. Они выступают в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.