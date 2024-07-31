Бразильские волейболисты потерпели второе поражение подряд на Олимпиаде
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мужская сборная Бразилии по волейболу проиграла команде Польши во втором туре группового этапа Олимпийских игр 2024 года в Париже.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мужская сборная Бразилии по волейболу проиграла команде Польши во втором туре группового этапа Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Встреча группы B завершилась со счетом 3−2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12) в пользу поляков. В составе победителей 26 очков набрал Вильфредо Леон.
Действующие бронзовые призеры Олимпиады бразильцы потерпели второе поражение подряд на турнире в Париже. Команда занимает третье место в группе. В заключительном туре сборная Бразилии сыграет с египтянами 2 августа.