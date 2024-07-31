Первая ракетка мира по настольному теннису Ван Чуцинь выбыл из третьего раунда на ОИ-2024

Ранее золотые медали турнира смешанных пар по настольному теннису на Олимпиаде-2024 завоевала сборная Китая. В Париже (Франция) со счётом 4:2 была обыграна сборная КНДР. Эта награда стала шестой по счёту в копилке спортсменов из Поднебесной. Победа в настольном теннисе позволила им возглавить медальный зачёт.