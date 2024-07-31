В трансляции Олимпиады впервые показали флаг России — и это не случайность

Как так вышло?

Несмотря на допуск 15 спортсменов в Париж-2024, вся символика, связанная с Россией, строго под запретом. В положении для нейтральных спортсменов с российскими паспортами сказано, что ни флаг, ни герб, ни что-либо, напоминающее о родине, использовать нельзя.

Но во время утренней сессии в плавании МОК сам нарушил это правило. Обойти его просто не получилось бы.

Перед стартом заплывов в трансляции показывают действующие рекорды — мировой и олимпийский. И вот 31 июля во время квалификации на экране появился российский флаг. Дело в том, что начинались состязания у девушек на дистанции 200 м брассом.

А рекордсменка мира здесь — наша Евгения Чикунова.

На чемпионате России в апреле-2023 она пролетела за 2.17,55. Через несколько месяцев Международная федерация водных видов ратифицировала достижение Евгении. Да, даже без допуска до международных соревнований.

Поэтому когда во время утренней сессии женщины вышли на брасс, все увидели и фамилию Чикуновой, и ее невероятные секунды, и флаг России.

Источник: Кадр из трансляции

На сайте Олимпиады все то же самое.

В отличие от Юлии Ефимовой, которая незадолго до Игр получила нейтральный статус и отчаянно пыталась отобраться в Париж, Чикунова туда не рвалась. Хотя как минимум медаль ей была обеспечена — 28 июля на финале Кубка России она показала третий результат в истории (2.18,98). Но для Евгении это принципиальный вопрос:

«Я принимала решение (не ехать), исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов.



Ситуация с нашим допуском длится уже довольно долго, на протяжении всего этого периода, думая о международной ситуации и обо всем этом в целом, я считаю, что приняла взвешенное решение. Оно обдумывалось тысячу раз», — объясняла она «Матч ТВ».

Пока лучший результат в Париже — 2.21,57 у Татьяны Смит в квалификации. Очень далеко от Чикуновой.

Кстати, этот рекорд — не единственный, о котором сегодня напомнили на Олимпиаде. На 200-метровке на спине лучшее время в истории Игр у Евгения Рылова. В Токио-2020 он проплыл за 1.53,27. Перед квалификацией в Париже его секунды тоже показали — но уже с флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым Рылов и побеждал в Японии.

Источник: Кадр из трансляции

Больше у российских пловцов рекордов в олимпийских дисциплинах нет.