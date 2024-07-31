Спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали селфи на Олимпиаде: видео

Во вторник, 30 июля, Ким Кум Йонг и Ри Джонг Сик из Северной Кореи в упорной борьбе уступили Ван Чэну и Сунь Инше из Китая (2:4) в финале соревнований по настольному теннису среди смешанных пар.

Перед этим Лим Джонг Хун и Юбин Шин из Южной Кореи стали обладателями бронзовых медалей, уверенно обыграв Вон Чан Тхина и Ду Хойкема (4:0), представлявших Гонконг.

Призерам всех соревнований на Олимпийских играх после награждения необходимо делать символическое селфи на телефон южнокорейской компании Samsung, которая является партнером и спонсором Олимпиады. Лим Джонг Хун из Южной Кореи, несмотря на сложные отношения своей страны с географическим соседом, сделал совместное селфи с северокорейскими и китайскими спортсменами. Фотография вызвала широкий резонанс в СМИ.