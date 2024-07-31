Женская сборная Испании вырвала победу в матче с Пуэрто-Рико на Олимпиаде в Париже

Победу, одержанную за счёт более удачных действий в самой концовке, со счётом 63:62 (18:9, 21:16, 5:19, 19:18) одержали испанские баскетболистки.

Самой результативной в составе победительниц была Меган Густафсон. Своей команде она принесла 18 очков. Кроме того, на её счету 13 подборов. У пуэрториканок лучшую результативность показала Арелья Гирантес. В её активе 15 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.

Также в группе A выступают сборные Китая и Сербии. Они сыграют тоже сегодня, 31 июля. Начало их встречи запланировано на 14:30 мск.