Российская фехтовальщица раскрыла причину объятий с украинкой на Олимпиаде

Встреча ⅛ финала олимпийского турнира саблисток прошла в понедельник и завершилась победой украинки со счетом 15:6. После встречи Харлан салютировала перед судьями и Баштой, после чего обнялась с оппоненткой.
«С Олей мы знакомы с детства, всю жизнь фехтуем и дружим за пределами дорожки. Мне кажется достаточно глупо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, не поздравлять друг друга на ней. Мы все очень дружны и не только с Олей. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях», — сказала Башта в интервью Sputnik Азербайджан.
В июле 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024. После данного инцидента FIE смягчила правила, отменив требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпийских игр в Париже.