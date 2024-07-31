Российская фехтовальщица раскрыла причину объятий с украинкой на Олимпиаде | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча ⅛ финала олимпийского турнира саблисток прошла в понедельник и завершилась победой украинки со счетом 15:6. После встречи Харлан салютировала перед судьями и Баштой, после чего обнялась с оппоненткой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241928&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«С Олей мы знакомы с детства, всю жизнь фехтуем и дружим за пределами дорожки. Мне кажется достаточно глупо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, не поздравлять друг друга на ней. Мы все очень дружны и не только с Олей. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях», — сказала Башта в интервью Sputnik Азербайджан.